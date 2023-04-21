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明天世界地球日 樂檸漢堡啟動綠漢堡行動環保杯永續優惠專案
明天世界地球日，嘉義市知名樂檸漢堡4月菜單，將植物肉漢堡華麗轉身，重磅推出換購「綠漢堡行動」，讓植物肉漢堡口味選擇不再侷限單一，可依個人喜好，選擇各式原本葷食漢堡口味後，再將其中肉排換植物肉排，滿足蔬食愛好者味蕾。
配合世界地球日活動，即日起在嘖嘖募資平台展開一波「樂檸環保杯X永續優惠」專案，支持此計畫可獲得－樂檸專屬「樂檸XFellow環保杯」，以及嘖嘖獨家的樂檸永續餐飲優惠。
嘉市長黃敏惠與雲林縣長張麗善，最近同框強強聯手，在採用雲林良品優質農產的嘉市好店「樂檸漢堡」中山門市，化身1日店長，直播推薦嘉市好店及雲林良品，跨縣市合作，展現新時代新女力打造產業及農業新亮點。
樂檸漢堡業者陳永中說，響應世界地球日，持續推動投入餐飲業ESG永續使命，除搭配台灣小麥、非籠飼雞蛋、台灣水耕蔬菜，與自製天然果蔬汽水等在地食材創新連結，自2021年常態供應兩款蔬食無肉漢堡，與彈性蔬食的朋友，分享漢堡不分你我的永續飲食概念。
植物肉漢堡與台灣本土植物肉大廠三機品牌合作，開發由植物蛋白製成替代肉產品，有效減少對環境影響。更因使用植物蛋白原料製成，富含蛋白質、維生素和礦物質，其口感和營養價值與真肉相仿，但卻不含膽固醇，非常適合彈性蔬食者食用的植物肉漢堡選擇。
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