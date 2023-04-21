古典美學再出發 藏家級百萬名表內「建」米老鼠？

恆常、精密、複雜，是對「高級」鐘表的三項標準定義。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）推出兩款全新Classqiue系列Quantième Perpétuel 7327腕表，融合傳承200年的古典美學與當代技術，嘗試對當代「高級」鐘表再定義。

所謂的「萬年曆」功能意指能夠自動分辨每個月的大小月30與31日，甚至連每四年一次的「閏月」、2月29日都能自動分辨切換，這便仰賴高度精密複雜的機械機制。寶璣的Classique系列7327萬年曆腕表，使用了多達近300個零件的520.3P型機芯，完成了此一複雜功能；於此同時機芯並搭配了偏心金質自動感、以及抗磁的矽材質零件，超薄的4.5毫米尺寸更讓表款能輕巧藏在西裝袖口間。