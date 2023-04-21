快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

捲入台開內線交易遭判3年8月 高院今裁定趙建銘假釋

全球50大湯品評選出爐！牛肉湯成「台灣國湯」、火鍋高分上榜

古典美學再出發 藏家級百萬名表內「建」米老鼠？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶璣的Classqiue系列Quantième Perpétuel 7327腕表，以古典風格結合當代科技矽材質，亦古亦新。圖／Breguet提供
寶璣的Classqiue系列Quantième Perpétuel 7327腕表，以古典風格結合當代科技矽材質，亦古亦新。圖／Breguet提供

恆常、精密、複雜，是對「高級」鐘表的三項標準定義。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）推出兩款全新Classqiue系列Quantième Perpétuel 7327腕表，融合傳承200年的古典美學與當代技術，嘗試對當代「高級」鐘表再定義。

所謂的「萬年曆」功能意指能夠自動分辨每個月的大小月30與31日，甚至連每四年一次的「閏月」、2月29日都能自動分辨切換，這便仰賴高度精密複雜的機械機制。寶璣的Classique系列7327萬年曆腕表，使用了多達近300個零件的520.3P型機芯，完成了此一複雜功能；於此同時機芯並搭配了偏心金質自動感、以及抗磁的矽材質零件，超薄的4.5毫米尺寸更讓表款能輕巧藏在西裝袖口間。

39毫米的面盤上具備多樣的機刻雕花紋飾，其中閏年、星期與日期指示並巧妙帶來宛如米老鼠的圖案聯想，古典中見童心，同時29又1/2日的精密月相與月份顯示則分別在兩點和10點鐘方向的扇形顯示，並全數可以表殼外側的多個位置進行快速調整。表款共有白金款與玫瑰金款，訂價皆為258萬6,000元。古色古香，但在傳統風格中融入當代科技，穩定前行。

由294個零件組成的520.3P型機芯，不僅具備萬年曆功能、更有4.5毫米的薄型尺寸。圖／Breguet提供
由294個零件組成的520.3P型機芯，不僅具備萬年曆功能、更有4.5毫米的薄型尺寸。圖／Breguet提供
Classique Quantième perpétuel 7327腕表共有玫瑰金、白金兩種材質，訂價皆為258萬6,000元。圖 / Breguet提供
Classique Quantième perpétuel 7327腕表共有玫瑰金、白金兩種材質，訂價皆為258萬6,000元。圖 / Breguet提供
金屬面盤上繁複的機刻雕花修飾，是以人手操作機械，工序稹密而耗時。圖／Breguet提供
金屬面盤上繁複的機刻雕花修飾，是以人手操作機械，工序稹密而耗時。圖／Breguet提供
九點鐘方向的小型次表盤，以1、2、3與紅色的B字母來顯示四年一次的閏年。圖／Breguet提供
九點鐘方向的小型次表盤，以1、2、3與紅色的B字母來顯示四年一次的閏年。圖／Breguet提供

腕表 老鼠

延伸閱讀

浪琴全球總裁親至台灣 為年度力作先行者飛返計時站台

光露營就很忙了？出去玩、這專業道具不能忘了帶！

富藝斯日內瓦鐘表春拍今起登台預展 百達翡麗2499領銜

隋棠女神氣場全開 名表上手、秀無上限爆棚仙氣

相關新聞

台東南迴「絕殺景點」說掰掰了 遊客嘆：好可惜

4月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術...

新北17歲槍手狂掃射當鋪！腳上破萬元聯名鞋意外爆紅

昨日(4/20)一名未成年槍手前往土城一處當鋪持槍狂轟50多槍，事件震驚全台，多數民眾關心案件發展同時，也有不少網友「歪...

影集「怒嗆人生」爆紅 影評：簡直新一代「瘋中奇緣」！

猶記去年此時，電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）橫空出世，以新穎敘事講述常見的移民題材。一年後的如今，同樣由A24製作，也是由全亞裔演員主演的作品再度令人眼睛一亮，只不過這回不是電影，而是影集《怒嗆人生》（BEEF）。

便宜機票開搶 越捷航空推出台越航線台幣1元起促銷機票

越捷航空針對東北亞航線推出1元超值促銷機票，台灣旅客可從台北、台中、台南、高雄等地飛往越南，更能藉由越捷航空的多元航班探...

古典美學再出發 藏家級百萬名表內「建」米老鼠？

恆常、精密、複雜，是對「高級」鐘表的三項標準定義。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）推出兩款全新Classqiue系列Q...

台達生態與藝術特展海科館開展 千株珊瑚明移植潮境

台達電子文教基金會、國立海洋科技博物館與亞洲大學共同策畫的「地球．脈動中—生態與藝術特展」，今天在海科館開幕。透過藝術喚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦