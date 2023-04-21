古典美學再出發 藏家級百萬名表內「建」米老鼠？
恆常、精密、複雜，是對「高級」鐘表的三項標準定義。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）推出兩款全新Classqiue系列Quantième Perpétuel 7327腕表，融合傳承200年的古典美學與當代技術，嘗試對當代「高級」鐘表再定義。
所謂的「萬年曆」功能意指能夠自動分辨每個月的大小月30與31日，甚至連每四年一次的「閏月」、2月29日都能自動分辨切換，這便仰賴高度精密複雜的機械機制。寶璣的Classique系列7327萬年曆腕表，使用了多達近300個零件的520.3P型機芯，完成了此一複雜功能；於此同時機芯並搭配了偏心金質自動感、以及抗磁的矽材質零件，超薄的4.5毫米尺寸更讓表款能輕巧藏在西裝袖口間。
39毫米的面盤上具備多樣的機刻雕花紋飾，其中閏年、星期與日期指示並巧妙帶來宛如米老鼠的圖案聯想，古典中見童心，同時29又1/2日的精密月相與月份顯示則分別在兩點和10點鐘方向的扇形顯示，並全數可以表殼外側的多個位置進行快速調整。表款共有白金款與玫瑰金款，訂價皆為258萬6,000元。古色古香，但在傳統風格中融入當代科技，穩定前行。
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