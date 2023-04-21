台東南迴「絕殺景點」說掰掰了 遊客嘆：好可惜
4月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術家討論後，昨決定拆除。遊客無奈說「好可惜！」
文化處視學藝術科長徐敍國說，「夏日轉場」大部分結構皆已拆除完畢，未來仍會善用這塊區域來做裝置藝術的創作，而戶外互動式的藝術裝置，也將會把安全結構納入考量的重要首選。
「夏日轉場」位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近海邊，是去年南迴藝術季的作品，分上下2層，步道採用木質鋪設，以輕鋼架支撐，全長120公尺，可擁抱無敵海景，被稱為南迴「絕殺景點」。
不過，這個月5日，一對夫妻前往「夏日轉場」拍照打卡時，妻子拍照不慎踩空，從2層樓高摔落沙灘受傷送醫。縣府第一時間拉封鎖暫停開放，經過縣府與藝術家討論後，昨決定拆除。
工作人員這幾天陸續拆除結構體，預計今天完成。不少遊客得知夏日轉場拆除後，都感到可惜。有遊客說「都還沒去朝聖，就這樣沒了」；也遊客說「出遊素質還是要有，遵守規範一點也不難」。
據了解，與「夏日轉場」相隔200公尺的「通往天堂的階梯」今年3月8日也發生意外，疑遭遊客攀爬導致斷裂，女遊客受傷送醫，遭毀損的天梯也傾向不再重修重建，南迴裝置藝術品已消失2件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言