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台東南迴「絕殺景點」說掰掰了 遊客嘆：好可惜

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
不少遊客得知夏日轉場拆除後，都感到可惜。有遊客說「都還沒去朝聖，就這樣沒了」。本報資料照片
不少遊客得知夏日轉場拆除後，都感到可惜。有遊客說「都還沒去朝聖，就這樣沒了」。本報資料照片

4月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術家討論後，昨決定拆除。遊客無奈說「好可惜！」

文化處視學藝術科長徐敍國說，「夏日轉場」大部分結構皆已拆除完畢，未來仍會善用這塊區域來做裝置藝術的創作，而戶外互動式的藝術裝置，也將會把安全結構納入考量的重要首選。

「夏日轉場」位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近海邊，是去年南迴藝術季的作品，分上下2層，步道採用木質鋪設，以輕鋼架支撐，全長120公尺，可擁抱無敵海景，被稱為南迴「絕殺景點」。

不過，這個月5日，一對夫妻前往「夏日轉場」拍照打卡時，妻子拍照不慎踩空，從2層樓高摔落沙灘受傷送醫。縣府第一時間拉封鎖暫停開放，經過縣府與藝術家討論後，昨決定拆除。

工作人員這幾天陸續拆除結構體，預計今天完成。不少遊客得知夏日轉場拆除後，都感到可惜。有遊客說「都還沒去朝聖，就這樣沒了」；也遊客說「出遊素質還是要有，遵守規範一點也不難」。

據了解，與「夏日轉場」相隔200公尺的「通往天堂的階梯」今年3月8日也發生意外，疑遭遊客攀爬導致斷裂，女遊客受傷送醫，遭毀損的天梯也傾向不再重修重建，南迴裝置藝術品已消失2件。

工作人員這幾天在大武鄉9420海邊陸續拆除裝置藝術「夏日轉場」結構體，預計今天完成。記者尤聰光／攝影
工作人員這幾天在大武鄉9420海邊陸續拆除裝置藝術「夏日轉場」結構體，預計今天完成。記者尤聰光／攝影
這個月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術家討論後，昨決定拆除。記者尤聰光／攝影
這個月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術家討論後，昨決定拆除。記者尤聰光／攝影
「夏日轉場」位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近海邊，是去年南迴藝術季的作品，分上下2層，步道採用木質鋪設，以輕鋼架支撐，全長120公尺，可擁抱無敵海景，被稱為南迴「絕殺景點」。本報資料照片
「夏日轉場」位於南迴大武鄉知名里程牌9420附近海邊，是去年南迴藝術季的作品，分上下2層，步道採用木質鋪設，以輕鋼架支撐，全長120公尺，可擁抱無敵海景，被稱為南迴「絕殺景點」。本報資料照片

裝置藝術 藝術家 台東

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