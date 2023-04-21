台達生態與藝術特展海科館開展 千株珊瑚明移植潮境

台達電子文教基金會、國立海洋科技博物館與亞洲大學共同策畫的「地球．脈動中—生態與藝術特展」，今天在海科館開幕。透過藝術喚起民眾生態保育意識，設有珊瑚復育體驗區讓民眾可認養、培育珊瑚苗，首批千株珊瑚明天地球日起移植潮境，以實際行動參與生態復育。

特展將引領民眾了解生態永續與環境變遷下，大自然與物種所產生的連結與關係，而人類生存的地球也在這些脈動中，經由這特展所紀錄的影像、研究和藝術作品，可重新檢視與感受對這片土地與大自然的責任。

首屆展覽去年於亞大舉辦，吸引破萬人參觀，今年移師海科館，今起至10月10日，增設「生態導讀」活體水缸區近距離認識水下生物以及「珊瑚復育體驗區」。台達將另捐贈再生電力，打造成展期間100%使用再生電力的展覽。

台達永續長周志宏表示，近期科學家觀察到世界海洋表面溫度創下歷史新高紀錄，海洋熱浪頻繁發生為珊瑚帶來白化危機，根據國際自然保育聯盟瀕危物種紅皮書，台灣目前已經有107種珊瑚被列入受威脅物種名單。

周志宏說，去年聯合國生物多樣性公約締約方大會第15次會議決議，企業應做出更多自然保育的承諾，或投入相關資源。台達在該會議召開之前，2022年已正式將生物多樣性納入公司永續策略，在珊瑚復育行動結合招募的台達海洋志工約60人，量身特製的自動化設備，希望朝3年復育萬株珊瑚邁進，積極回應聯合國永續發展目標。

國立海洋科技博物館館長陳素芬說，自2020年起海科館與台達攜手合作，從舉辦珊瑚復育工作坊、推廣8K超高畫質海洋影片外，更選定東北角原生珊瑚種，利用台達提供的養殖燈具與控制系統，完善珊瑚室內養殖環境，1年內已培育珊瑚苗1203株，將把成長良好的珊瑚移植到潮境海灣保育區周圍海域，豐富保育區生物多樣性。