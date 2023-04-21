統一超商「關廟服務區」全新開幕！首創免門票「棒球故事館」
五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超商全新開幕「關廟服務區」，今天（4月21日）邀請台南市政府市長黃偉哲、高公局局長趙興華共同剪綵，同步邀請前旅美球星郭泓志及中華職棒統一獅隊、樂天桃猿隊球員與啦啦隊員，在關廟服務區北站舉辦見面拍照會。關廟服務區以「有鳳來儀．齊聚關廟」為主題，因當地孕育眾多棒球之星、盛產鳳梨及竹編，因此率國道服務區之先，首創免門票「棒球故事館」，也攜手當地知名藤編藝術家張永旺以虛實交錯的竹編技術打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術，預計搶攻新一波打卡景點風潮。
統一超商長期深耕國道服務區經營，持續從「用路人角度」思考提供創新規劃，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟、清水等5處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區精心設計專屬主題風格。位於最南端的關廟服務區賦予在地文化靈魂，與台南在地品牌「深緣及水」合作，引進獲經濟部臺灣餅創新奬的「深緣烘焙」、提供關廟麵等特色餐飲的「深緣食堂」，也將有歷史感受的「赤壁茶寮」規劃以大螢幕影音搭配古學文化，將新穎的文學饗宴服務模式於關廟服務區搶先登場。此外，同步引進星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等共14個品牌，滿足用路饕客味蕾與伴手禮需求。
關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造兩大裝置藝術，其一以「有鳳來儀」為理念，以虛實交錯的竹編技術在關廟服務區北站打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術；在南站則以「薪傳之樹」設計棒球運動精神的竹編造景，讓客席區用餐氛圍瀰漫文藝氣息。同步首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣，一次滿足棒球迷的願望清單。
此外，7-ELEVEN首度以史努比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐關廟服務區，以可愛萌趣的肖像療癒用路人休憩時刻。
為歡慶「關廟服務區」盛大開幕，4月21日開幕首日憑當天關廟服務區內店家消費發票滿421元（可多張累計），可參加一次「簽名球轉轉樂」隨機取得球星簽名球，憑簽名球再與出席球員近距離見面拍照，共有限量168顆球；現場捐贈發票，即可獲得產銷履歷「關廟鳳梨」一顆，數量限量送完為止。
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