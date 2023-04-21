快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

捲入台開內線交易遭判3年8月 高院今裁定趙建銘假釋

全球50大湯品評選出爐！牛肉湯成「台灣國湯」、火鍋高分上榜

統一超商「關廟服務區」全新開幕！首創免門票「棒球故事館」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
關廟服務區以「有鳳來儀．齊聚關廟」為主題，因當地孕育眾多「棒球之星」、盛產鳳梨及竹編。圖／統一超商提供
關廟服務區以「有鳳來儀．齊聚關廟」為主題，因當地孕育眾多「棒球之星」、盛產鳳梨及竹編。圖／統一超商提供

五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超商全新開幕「關廟服務區」，今天（4月21日）邀請台南市政府市長黃偉哲、高公局局長趙興華共同剪綵，同步邀請前旅美球星郭泓志及中華職棒統一獅隊、樂天桃猿隊球員與啦啦隊員，在關廟服務區北站舉辦見面拍照會。關廟服務區以「有鳳來儀．齊聚關廟」為主題，因當地孕育眾多棒球之星、盛產鳳梨及竹編，因此率國道服務區之先，首創免門票「棒球故事館」，也攜手當地知名藤編藝術家張永旺以虛實交錯的竹編技術打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術，預計搶攻新一波打卡景點風潮。

統一超商長期深耕國道服務區經營，持續從「用路人角度」思考提供創新規劃，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟、清水等5處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區精心設計專屬主題風格。位於最南端的關廟服務區賦予在地文化靈魂，與台南在地品牌「深緣及水」合作，引進獲經濟部臺灣餅創新奬的「深緣烘焙」、提供關廟麵等特色餐飲的「深緣食堂」，也將有歷史感受的「赤壁茶寮」規劃以大螢幕影音搭配古學文化，將新穎的文學饗宴服務模式於關廟服務區搶先登場。此外，同步引進星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等共14個品牌，滿足用路饕客味蕾與伴手禮需求。

關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造兩大裝置藝術，其一以「有鳳來儀」為理念，以虛實交錯的竹編技術在關廟服務區北站打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術；在南站則以「薪傳之樹」設計棒球運動精神的竹編造景，讓客席區用餐氛圍瀰漫文藝氣息。同步首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣，一次滿足棒球迷的願望清單。

此外，7-ELEVEN首度以史努比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐關廟服務區，以可愛萌趣的肖像療癒用路人休憩時刻。

為歡慶「關廟服務區」盛大開幕，4月21日開幕首日憑當天關廟服務區內店家消費發票滿421元（可多張累計），可參加一次「簽名球轉轉樂」隨機取得球星簽名球，憑簽名球再與出席球員近距離見面拍照，共有限量168顆球；現場捐贈發票，即可獲得產銷履歷「關廟鳳梨」一顆，數量限量送完為止。

關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色。圖／統一超商提供
關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色。圖／統一超商提供
關廟服務區與台南在地品牌「深緣及水」合作，將有歷史感受的「赤壁茶寮」規劃以大螢幕影音搭配古學文化，將新穎的文學饗宴服務模式於關廟服務區搶先登場。圖／統一超商提供
關廟服務區與台南在地品牌「深緣及水」合作，將有歷史感受的「赤壁茶寮」規劃以大螢幕影音搭配古學文化，將新穎的文學饗宴服務模式於關廟服務區搶先登場。圖／統一超商提供
7-ELEVEN首度以史努比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐關廟服務區，以可愛萌趣的肖像療癒用路人休憩時刻。圖／統一超商提供
7-ELEVEN首度以史努比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐關廟服務區，以可愛萌趣的肖像療癒用路人休憩時刻。圖／統一超商提供
關廟服務區首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡。圖／統一超商提供
關廟服務區首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡。圖／統一超商提供
關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造兩大裝置藝術。圖／統一超商提供
關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造兩大裝置藝術。圖／統一超商提供
關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造兩大裝置藝術。圖／統一超商提供
關廟服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，特別攜手台南當地知名藤編藝術家張永旺打造兩大裝置藝術。圖／統一超商提供
關廟服務區首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡。圖／統一超商提供
關廟服務區首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡。圖／統一超商提供
關廟服務區引進獲經濟部臺灣餅創新奬的「深緣烘焙」、「深緣食堂」，以及星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等共14個品牌。圖／統一超商提供
關廟服務區引進獲經濟部臺灣餅創新奬的「深緣烘焙」、「深緣食堂」，以及星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等共14個品牌。圖／統一超商提供

鳳梨 裝置藝術

延伸閱讀

黃偉哲扮最強代言人 40分鐘1萬6千顆關廟鳳梨銷售一空

要學校軍隊買鳳梨挨批情緒勒索 農糧署：口水戰沒意義

農漁產品滯銷入校園？ 民眾黨籲別情勒「班班吃鳳梨」

民眾黨批「班班吃鳳梨」高市議長：學生吃在地鳳梨有何不好

相關新聞

台東南迴「絕殺景點」說掰掰了 遊客嘆：好可惜！

4月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術...

統一超商「關廟服務區」全新開幕！首創免門票「棒球故事館」

五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超商全新開幕「關廟服務區」，今天（4月21日）邀請台南市...

首次進香必看！ 大甲媽祖遶境9天8夜今晚起駕　10大禁忌、6項行前必備

全台年度宗教盛事大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香，長達9天8夜的進香行程將在21日晚間起駕，並在25日上午於新港奉天宮舉行祝壽大典，預計30日即回鑾安座，沿途將行經台中、彰化、雲林、嘉義，路程達340公里。此次大甲媽祖遶境推測會吸引10萬信眾參加，提醒首次參加進香者注意10項禁忌，避免冒犯神明。

澎湖花火節雨中開幕不減興致 1萬2千人見證

2023澎湖國際海上花火節今晚在觀音亭園區盛大開幕，大雨澆不熄民眾熱情，現場湧入1萬2千人，海上也擠滿欣賞花火演出的遊客...

百年相遇！皇家哥本哈根 X 全球首間米其林一星鐵板燒

百年手繪名瓷「皇家哥本哈根」與來自日本、全球第一間榮獲米其林一星的鐵板燒，在陽光海港之都高雄晶英國際行館相遇，連結丹麥、...

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

一年一度的台中大甲媽祖遶境吸引大批信徒隨行，今年（2023）9天8夜的遶境活動將於4月21日（農曆三月初二日）晚間11:05起駕，4月30日回鑾，全程約340公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦