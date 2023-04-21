搭星宇航空飛洛杉磯！享受空中頂級保養太奢華了

許多航空迷引頸期盼，星宇航空即將跨足北美航線，台北－洛杉磯即將開航，而在空中也能享受奢華保養，海洋拉娜與興與航空合作，從4月26日至5月31日，搭乘台北出發至洛杉磯之頭等及商務艙旅客，就送上海洋拉娜旅行明星尊榮保養旅行組。

星宇航空之前就曾與雅詩蘭黛集團合作，去年10月響應粉紅絲帶乳癌防治活動，以粉紅絲帶投影渲染整架A330neo機身，今年趁著洛杉磯開航，與海洋拉娜合作，為乘客送上頂級好禮。

搭乘商務艙與頭等艙的旅客，就送上經典乳霜7ml、海洋拉娜淨瑩潔膚乳30ml、高平衡賦活調理露5ml、海洋拉娜緊緻塑顏精萃5ml，搭頭等艙再加送超能修護精華露15ml，在飛機上也能為肌膚帶來充分保濕，甚至也能當成旅行組。