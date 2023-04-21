新北17歲槍手狂掃射當鋪！腳上破萬元聯名鞋意外爆紅

昨日(4/20)一名未成年槍手前往土城一處當鋪持槍狂轟50多槍，事件震驚全台，多數民眾關心案件發展同時，也有不少網友「歪樓」，留意到該名少年身上行頭價值不斐，腳上穿的是要價上萬元的聯名潮鞋，甚至連背包都疑似名牌，讓網友不禁感慨：「難怪那麼多少年欸想混黑道！」。

昨日一名17歲劉姓少年搭計程車到土城一間當舖，持衝鋒槍掃射數十槍的畫面，被後方民眾行車紀錄器拍下後，在網路瞬間瘋傳，大家好奇背後動機以外，甚至連槍手打扮都被拿來討論，尤其是腳上那雙萬元潮鞋被熱搜，網路名人「四叉貓」昨就發文寫下，「同款Nike球鞋（BV0073-001）Sacai x Nike LDWaffle Black Anthracite，蝦皮價：25,800元」。