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年度社群趨勢探索！「這頻道」奪下最具影響力網紅寶座

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
年度社群趨勢探索！「這頻道」奪下最具影響力網紅寶座。 圖片來源/unsplash
年度社群趨勢探索！「這頻道」奪下最具影響力網紅寶座。 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

本次《OpView社群口碑資料庫》節錄《解封後的樣貌：2022年度網紅影響力洞察報告》部分內容，從網路聲量的角度追蹤近2年來社群趨勢的焦點，藉以剖析社群板塊的消長變化以及各類網紅影響力的排行。

隨著時代的演進，透過數位平台獲取新聞資訊已逐漸超越新聞媒體成為主流，顯見在多媒體時代，網路已成為民眾的生活重心，網路新聞、社群媒體更成為接收資訊的主要管道。而隨著社群媒體蓬勃發展，YouTuber、網紅等的影響力亦隨之提升，成為新時代的重要意見領袖。

疫後社群聲量略減3.6% 實體活動復辦成社群討論焦點

▲ 近2年網路社群聲量趨勢圖 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 近2年網路社群聲量趨勢圖 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近兩年間社群聲量的變化狀況，可以發現在疫情逐漸趨緩之後，2022年的整年度討論聲量相較於2021年度約下降3.6%。不過，若將2022年切分為上下半年進行聲量比較，可以看到2022下半年的聲量比起上半年增加6.27%，進一步分析討論內容能看到，演唱會、嘉年華等活動因疫情趨緩而開始復辦，吸引眾多討論，成為2022下半年聲量成長的主力之一。

這三網站聲量呈正成長 網友多關注娛樂性質相關內容

▲ 2022年各來源網站討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 2022年各來源網站討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖

接著，看到2022上下半年間社群討論的聲量變化狀況，其中在Facebook、YouTube、PTT、Dcard、Instagram等來源網站中，Facebook、YouTube及Instagram在2022下半年的討論聲量皆高於2022上半年，呈現正成長之趨勢。再觀察聲量正成長的3個來源網站中網友討論重點，在Facebook方面，以「法律知識」、「樂器演奏」、「舞蹈」三個面向的內容最受到網友關注，而YouTube中，「結婚婚禮」、「文字創作」、「植物盆栽」的內容獲得大量討論，其中又以婚禮主題的網路節目收穫最多迴響；最後在Instagram這個來源網站中，則是「料理烹飪」成為社群關注的重心，可以發現美食類的貼文在Instagram上反應尤為熱烈。

綜合來說，在2022下半年聲量呈現正成長之3個來源網站中，網友所討論的焦點多是在娛樂性質相關的內容上。

網最關注「老高」頻道新奇內容 實驗手作類型頻道也成熱議焦點

▲ 2022年網友關注TOP5高影響力網紅排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 2022年網友關注TOP5高影響力網紅排行 Social Lab社群實驗室/製圖

最後，在各來源網站中，有著眾多不同種類的頻道，除了有官方經營的粉絲專頁，也有以個人為主的網紅頻道，而隨著社群媒體的發展，網紅頻道的影響力正逐漸提升，因此以下將藉由網紅影響力分數的多寡，歸納出2022年網友關注的焦點網紅為何。

觀察網紅影響力分數的排名，如位居第一的「老高與茉莉 Mr & Mrs Gao」是以分享奇聞軼事為主的頻道，而「牛排生活 Steak s Life」或是「J-Bao賤葆」等是以實驗手作類型為主的頻道，影片主要呈現如巨大化食物、沙發車等內容。以新奇、顛覆想像的頻道內容，成為網友紓壓的重要管道，因而獲得社群的高度關注。另外，「阿翰po影片」則是以「九天玄女」的相關影片創下千萬點閱率，引發網友模仿與翻玩。

從2022年整體的社群聲量變化，到各網紅頻道的影響力消長，都可以發現到娛樂性質相關的內容正逐漸成為社群關注的最大重點，是企業品牌或是網友們皆不可忽視的重要趨勢變化。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網紅影響力」相關討論則數。

觀測期間：2021/01/01-2021/12/31；2022/01/01-2022/12/31

觀測來源： Facebook、YouTube、Instagram、PTT、Dcard

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