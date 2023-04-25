每到夏天我要去海邊！網議「SUP景點」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「sup景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大sup景點有哪些。

夏天將至，前往海邊從事水上活動是許多人暑假的必做事項之一，「sup立式划槳」因為難度較低，安全性高的特點，吸引許多大小朋友前往體驗，現在就一起來看看網友熱議的SUP景點為何吧！

「「日月潭」SUP看日出永生難忘！「小琉球」體驗夢幻碧藍的海洋世界

▲網友熱議5大SUP景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 日月潭

觀察近一年來網友針對「sup景點」相關話題的討論，可以發現在「日月潭」進行的sup活動受到網友最熱烈的關注。「日月潭」是全台八大美景之一，這裡最大的特色就是平靜的水面環境，所以一年四季都可以進行水上活動，同時交通方便，日出更是特別迷人，有網友建議要前往的遊客「拚死也要早起選日出團！景色不僅超美，在湖上看著日出非常浪漫！」

NO2. 小琉球

「小琉球」是多數人喜愛的離島景點之一，這裡因地理位置不受東北季風影響，所以冬天時海水會比陸地溫暖，南國宜人的天氣，搭配透明清澈的海水，天然形成的地貌，成為討論度也非常高的「sup景點」，有網友分享「在小琉球海上悠閒划船欣賞沿岸風景的舒服感，真的是其他活動比不上來的！」

NO3. 綠島

「綠島」擁有得天獨厚的地理環境和自然生態，其中最值得一提的是強勁的黑潮暖流經過，讓綠島的迴游性魚類特別豐富，海水湛藍清澈，能見度高達30米，讓人們能夠欣賞到最迷人和清晰的海洋生態景色。吸引網友大推表示「綠島充滿特色的海蝕洞與火山岩地形，站立或跪立在板上就好像征服整個海平面。」

NO4. 清水斷崖

清水斷崖是花蓮太魯閣國家公園的熱門景點，在這裡體驗sup，可以一邊划槳，一邊欣賞太平洋的湛藍無垠美景，以及海岸線潑灑出的漸層寶藍色美景。去過的網友紛紛推薦「出海之後天色慢慢變亮，可以享受海上的寧靜，然後拍很多可愛的照片」。

NO5. 龜山島

「龜山島」sup最獨特的地方就是牛奶海，牛奶海位於龜山島龜首附近的海域，近年來因為地震而使得海底裂隙改變，湧出了熱液形成奇特的崎嶇景觀。這片美景又被稱為「上帝打翻的牛奶罐」，而深受大眾喜愛。網友紛紛推文表示「到龜山島看絕美牛奶海，保證占滿你手機記憶體啦！」

看完了這些「sup景點」的介紹，你是不是也想親自走訪體驗呢？心動不如馬上行動，趕快空出假日出發吧！但海上環境多變化，所以在快樂地戲水之餘，也必須注意自身安全喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「sup景點」相關討論則數。

觀測期間： 2022/04/01-2023/04/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw