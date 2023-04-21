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青創市集基隆東岸郵輪中心登場 今起3天賞海景、聽音樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
青創市集基隆東岸郵輪中心登場，今起3天賞港景、聽音樂、挺文創。圖／產發處提供
青創市集基隆東岸郵輪中心登場，今起3天賞港景、聽音樂、挺文創。圖／產發處提供

基隆市府青創市集今天起一連三天在基隆港東岸郵輪旅服中心登場，多位在地青創業者展售多樣化創意產品，並有歌手駐唱，還有集點按讚打卡送好禮，市府邀請民眾賞海景、聽音樂、挺青創。

基隆市政府產業發展處規畫4到6月舉辦「集點按讚打卡送好禮」系列市集活動，廣邀在地青創業者來市集秀出自己的創意產品。首場市集今天到23日，每日下午1時到晚間8時，以「逐浪序曲-青創市集」為主題，在基隆港東3東4旅客服務中心3樓廣場舉行。

現場規畫眾多在地青創品牌，邀請6位在地實力派駐唱歌手演唱，為民眾帶來視覺和聽覺的盛宴，邀請大家一起到活動現場賞海景、聽音樂、挺青創。

產業發展處長林鼎超表示，感謝基隆港務分公司及叁肆行提供這麼優良新穎的場地，讓在地青創及伴手禮業者一個可以展示自己高質量產品的舞台。

產發處表示，青創市集活動期間，至任何攤商消費滿50元可獲得1點，集滿3點並至「潮嚮‧山海基隆FB粉絲專頁」按讚，分享打卡「#我在潮嚮‧山海基隆甲板派對」，即可至服務台兌換潮嚮精美小物1分，詳詳內容可至潮嚮‧山海基隆FB粉絲專頁（ https://reurl.cc/Rvm3Lz ）查詢。

青創市集基隆東岸郵輪中心登場，今起3天賞港景、聽音樂、挺文創。圖／產發處提供
青創市集基隆東岸郵輪中心登場，今起3天賞港景、聽音樂、挺文創。圖／產發處提供
青創市集基隆東岸郵輪中心登場，今起3天賞港景、聽音樂、挺文創。圖／產發處提供
青創市集基隆東岸郵輪中心登場，今起3天賞港景、聽音樂、挺文創。圖／產發處提供

基隆港 青創

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