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綠色消費新選擇！Acer Vero環保電腦陣容再擴大 新推Chromebook、AIO電腦

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至5月5日止，購買Vero系列產品送Acer陶瓷保溫杯和綠色環保餐具組，再加碼送LINE Points。圖／宏碁提供
即日起至5月5日止，購買Vero系列產品送Acer陶瓷保溫杯和綠色環保餐具組，再加碼送LINE Points。圖／宏碁提供

響應世界地球日，鼓勵綠色消費，宏碁Vero環保系列新品陣容再擴大，宣布開賣包括Chromebook Vero 514環保筆電，也引進Veriton Vero All-in-One桌上型電腦，同時於網路商城Acer Store推出「Acer Green Together」優惠活動，即日起至5月5日止，購買Vero系列產品送Acer陶瓷保溫杯和綠色環保餐具組，再加碼送LINE Points，指定商品還可參加「普發6千元、Acer加碼送萬元購物金」活動，號召民眾一同響應。

從機身到包裝以環保3R（Reduce、Reuse、Recycle）概念設計的Acer Vero環保電腦系列再推新品，Chromebook Vero 514環保筆電秉持永續精神，善用再生與可回收材料，更以再生紙為主要的包裝材料，並讓升級、維修和回收變得更加輕鬆。搭載Intel Core處理器，配備14吋Full HD觸控顯示螢幕，窄邊框設計、支援100% sRGB色域和300尼特亮度、堅固耐用的MIL-STD 810H軍規設計；電池續航力長達10小時，且內建連接埠支援快速充電，包括2個USB Type-C、USB 3.2 Type-A和HDMI，擁有8GB RAM及128GB儲存設備，特價22,000元。

另外，專為中小型企業綠色採購需求設計的Veriton Vero All-In-One桌上型電腦以及搭配的鍵盤滑鼠都是使用消費後回收塑料（PCR）製成，包裝更採用100%可回收材料所製成，而無螺絲的背蓋設計讓使用者能輕易拆卸，搭載24吋Full HD IPS顯示螢幕，支援超廣角，窄邊框設計具88%螢幕佔比，且符合VESA壁掛安裝規格。內建BlueLightShield藍光護盾技術，最高可過濾30%的藍光，保護雙眼。搭載Intel Core i5處理器、8GB RAM及512GB SSD儲存空間、配備5MP可翻轉視訊鏡頭並內建防窺撥片，支援Windows Hello，此外，若非使用者試圖登入電腦，Tobii Aware智慧感測技術可鎖住螢幕並模糊畫面以便隱藏機密資訊，特價25,900元。

Chromebook Vero 514環保筆電，特價22,000元。圖／宏碁提供
Chromebook Vero 514環保筆電，特價22,000元。圖／宏碁提供
Veriton Vero All-In-One桌上型電腦，特價25,900元。圖／宏碁提供
Veriton Vero All-In-One桌上型電腦，特價25,900元。圖／宏碁提供

餐具 128GB

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