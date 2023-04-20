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沉浸AKACHEN光之美學 純鈦藝術珠寶再現迷幻光影

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
AKACHEN多彩斑斕又靈巧的奔奔鳥擺件，也推出了全新造型與配色。攝影／陳立凱
AKACHEN多彩斑斕又靈巧的奔奔鳥擺件，也推出了全新造型與配色。攝影／陳立凱

一直以純鈦珠寶先驅自居的AKACHEN又選在「穀雨」節氣的這天，發表了全新系列作品。藉由茶會形式，帶領著觀者，體會鑽石與純鈦、寶石所呈現的浪漫丰采，並沉浸於其中的光之美學。

創意總監暨珠寶藝術家陳智權師法自然，同時融入東方禪意精神，完成新一季的AKACHEN系列珠寶。攝影／陳立凱
創意總監暨珠寶藝術家陳智權師法自然，同時融入東方禪意精神，完成新一季的AKACHEN系列珠寶。攝影／陳立凱

不同於一般午後舉辦的茶會，AKACHEN的總監楊秀惠特意規劃了讓活動在傍晚時登場，藉由茶香、悠揚樂音的相伴，細細體會珠寶藝術家陳智權所創作的新品。楊秀惠提到，在晚間舉辦茶會，難度大幅提升，考驗著每個細節的鋪陳，卻最能讓人把感官開啟，欣賞到鑽石與純鈦、不同寶石的光暈變化，感受AKACHEN珠寶詩意浪漫。

AKACHEN新作再度來到被綠意環繞的品牌美學空間發表，系列珠寶結合了陳智權先生擅長的取材自然，同時融入東方禪意精神。如同靈感源自蘭花的花瓣耳飾、受到藏家們追捧的蝴蝶戒指、還有栩栩如生的蜻蜓和花苞胸針，以及多彩斑斕又靈巧的奔奔鳥擺件，都推出了全新的造型與配色。而讓享譽全球的英國Victoria ＆ Albert博物館都曾購藏的純鈦珠寶藝術雕塑，也呈現了夏至、君子之姿和初開燦爛等嶄新創作。

AKACHEN全新系列珠寶，有著靈感源自蘭花的花瓣耳飾、受到藏家們追捧的蝴蝶戒指、還有栩栩如生的蜻蜓和花苞胸針。攝影／陳立凱
AKACHEN全新系列珠寶，有著靈感源自蘭花的花瓣耳飾、受到藏家們追捧的蝴蝶戒指、還有栩栩如生的蜻蜓和花苞胸針。攝影／陳立凱

細細觀賞AKACHEN珠寶，還能發現陳智權不只是還原了自然景物，而是將光影藝術注入其中，在困難處理的純鈦上，既刻劃出紋理層次，還能有著不同的光澤變化，讓配戴者得以花時間把玩。因為每一件作品都是「孤品」，珠寶藝術家陳智權希望擁有者，都能跟珠寶產生互動，進而成為生活中的一部分，實現日常即是藝術的訴求。

AKACHEN彩鑽小蝴蝶花苞戒，純鈦、彩鑽與鑽石。攝影／陳立凱
AKACHEN彩鑽小蝴蝶花苞戒，純鈦、彩鑽與鑽石。攝影／陳立凱

除了蘭花之外，牡丹也是此次AKACHEN新系列珠寶借鏡的素材，陳智權先生表示自己本來就鍾愛花草，但利用了寫實與想像結合的技巧來完成創作。所以珠寶在不同角度下，都會別有獨特姿態，內斂同時又能感受到花朵綻放的生命力，加上他偏愛的藍紫色調電鍍於純鈦，藉由模特兒的展演與靜態擺放，觸動著觀者內心深處情感。

AKACHEN馬眼鑽蝴蝶胸針，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN馬眼鑽蝴蝶胸針，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供

AKACHEN蛋白石剛玉大蜻蜓胸針，純鈦、蛋白石、藍寶石和鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN蛋白石剛玉大蜻蜓胸針，純鈦、蛋白石、藍寶石和鑽石。圖／AKACHEN提供

AKACHEN玫瑰切鑽小花瓣耳環，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN玫瑰切鑽小花瓣耳環，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供

AKACHEN白鑽蝴蝶戒，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN白鑽蝴蝶戒，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供

AKACHEN白鑽藍紫蝴蝶胸針，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN白鑽藍紫蝴蝶胸針，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供

AKACHEN祖母綠藍寶花苞戒，純鈦、祖母綠、藍寶石與鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN祖母綠藍寶花苞戒，純鈦、祖母綠、藍寶石與鑽石。圖／AKACHEN提供

AKACHEN蘭花花瓣白鑽花瓣耳環，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN蘭花花瓣白鑽花瓣耳環，純鈦、鑽石。圖／AKACHEN提供

珠寶 藝術家 鑽石

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