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八月堂「新款芋泥可頌」 香香雞「15cm炸雞柳」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「八月堂」新推出「金薯芋泥可頌」與「美顏奶酪布丁可頌」。圖／八月堂提供
「八月堂」新推出「金薯芋泥可頌」與「美顏奶酪布丁可頌」。圖／八月堂提供

迎接母親節，連鎖可頌「八月堂」以芋頭與可頌相結合，自4月28日起推出全新限定商品「金薯芋泥可頌」與「美顏奶酪布丁可頌」。「繼光香香雞」則是自即日起推出長達15公分的「爽沾美式炸雞柳」，以及具有韓式風格的「泡菜魷魚」。

「金薯芋泥可頌」是將綿密的芋泥與金黃地瓜結合，交織而成雙色擠花，兼具視覺色彩與口味層次，每顆65元。另款「美顏奶酪布丁可頌」則是以膠原蛋白與天然香草莢製成白潤布丁，再搭配芋泥與可頌，最後以金箔脆片點綴，每顆69元。兩款新品限時供應至5月21日為止。此外，八月堂也持續提供芋頭系可頌「紫芋見愛」。同時店內並提供「買5送1」優惠。

繼光香香雞自4月20日起推出「爽沾美式炸雞柳」，使用無骨雞胸切條酥炸製成，長度可達到15公分。同時還推出4款特色醬料，包括「蜂蜜芥末醬」、「糖醋醬」、「是拉差醬」、「田園沙拉醬」，各有不同的特色，創造出多變的美式滋味。

因應新品登場，繼光香香雞特別設計「美式炸雞柳爽沾組合」，內含爽沾美式炸雞柳1條、美式脆薯1份、黃金鴨香寶3塊、美式特色沾醬2盒（隨機搭配），每盒售價219元。4月20日至6月28日期間，還有加購優惠方案。「黃金鴨香寶3塊」加購價49元；「爽沾美式炸雞柳1條」加購價99元。

另外繼光香香雞還同步推出「泡菜魷魚」，以阿根廷魷魚搭配韓國泡菜醬，滋味微酸微辣，單點140元，搭配美式脆薯組合價195元。

長達15公分以上的「美式炸雞柳」，還有4款沾醬可以搭配。圖／繼光香香雞提供
長達15公分以上的「美式炸雞柳」，還有4款沾醬可以搭配。圖／繼光香香雞提供
「美式炸雞柳爽沾組合」，每盒售價219元。圖／繼光香香雞提供
「美式炸雞柳爽沾組合」，每盒售價219元。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞新推出「泡菜魷魚」，單點140元，搭配美式脆薯組合價195元。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞新推出「泡菜魷魚」，單點140元，搭配美式脆薯組合價195元。圖／繼光香香雞提供

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