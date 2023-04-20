Paul Smith跨界玩滑板 Pop Trading Company聯名系列開賣

Paul Smith跨界玩滑板，Paul Smith與來自阿姆斯特丹、以滑板文化起家的服飾品牌Pop Trading Company合作，融合兩個品牌源於色彩、 印花、工裝與剪裁的獨特風格與設計元素，推出一系列以條紋與滑板為靈感的聯名系列，讓品牌鐵粉也想入手珍藏的彩條滑板，只要新台幣不到4千元的甜甜價就可擁有。這聯名系列商品4月20日起於全球同步發售，台灣於 Paul Smith台北微風信義、高雄漢神百貨限定門市販售。

Paul Smith X Pop Trading Company系列注入簡單實用的款式、俏皮的色彩組合以及玩味十足的圖形印花設計，並將Paul Smith於1990年代的經典視覺以全新樣貌重現於Pop Trading Company風格之中。

Paul Smith經典彩色條紋是貫穿該聯名系列的亮點，巧妙運用在圖案T恤、外套和各式配件之中，包括滑板風格的腰帶和涼鞋，以及令品牌愛好者想要入手珍藏的彩條滑板。撞色粗條紋則呈現在針織品、襪子和運動衫等單品，並融入Paul Smith標誌性彩條飾邊。

Pop Trading Company的休閒滑板風格定義了該系列整體的輪廓，包括寬鬆工裝褲和短褲、雙面翻蓋連帽科技夾克、針織背心、Polo衫、漁夫帽和休閒襯衫，其中部分單品更直接複製了Paul Smith過往的經典風格。聯名系列的色調以典型 的「保羅」色彩為主調，橙色、檸檬綠和紫紅色呈現出年輕活力、令人耳目一新的流行色彩。

鬱金香印花盛開在工裝風格的單品上，帶出整體穿搭風格意想不到的吸睛亮點。大膽的印花圖案取材自Paul Smith於1990年代一張經典照片進行翻玩，鬱金香除了傳遞設計師本身對於花卉的喜愛，同時也呼應著Pop Trading Company的荷蘭血統。

【關於Pop Trading Company】

來自荷蘭阿姆斯特丹的服飾品牌Pop Trading Company創立於2013年，在滑板運動方面擁有深厚的根基，將傳統與現代男裝風格融為一體。最初作為經銷商起步，在比荷盧經濟聯盟市場銷售Palace和Polar等滑板品牌，主理人Peter Kolks和Ric Van Rest在2015年開發了自己的獨立品牌，並在2016年秋冬推出了他們的第一個服飾系列。該品牌現在在全球眾多知名男裝選貨店和滑板店鋪販售。