快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HAPPY GO「地球母親日」號召卡友社群串連 集讚加碼捐10萬助家扶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳、藝術家孟耿如、家扶基金會周大堯執行長一同號召民眾加入「十萬夥集送十萬」社群串聯公益認捐活動。圖／鼎鼎聯合行銷提供
（左起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳、藝術家孟耿如、家扶基金會周大堯執行長一同號召民眾加入「十萬夥集送十萬」社群串聯公益認捐活動。圖／鼎鼎聯合行銷提供

響應世界地球日，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷持續倡議環保永續，宣布以「永續、公益、母親」三大主題舉辦「HAPPY GO地球母親日」系列活動，邀請藝人創作家孟耿如運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作，並發起「十萬夥集送十萬」社群串聯公益認捐活動，為家扶基金會扶助的弱勢貧寒媽媽送暖。即日起至5月2日孟耿如的創作和家扶媽媽的回收牛仔布手作品於遠東SOGO忠孝館1樓展出，並鼓勵卡友現場響應回收塑膠卡、下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，可獲得HAPPY GO創意種籽卡和HAPPY GO點數，一起減塑減碳愛地球。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO去年中宣布不再主動發行塑膠卡面的實體會員卡，並鼓勵會員回收塑膠卡換點數，一週內即募集數千張，今年除了邀請孟耿如使用回收卡片以馬賽克拼貼的方式進行藝術創作，鼓勵卡友持續響應回收活動外，下半年將進一步攜手集團的百貨和量販等通路夥伴，啟動「HAPPY GO永續教育列車」計畫，邀請環境教育認證的生態藝術家，設計一系列以回收卡片為媒材的親子手作和環境教育課程，一起將「改變多一些，快樂多一點」的永續概念推廣到下一代。

母親節前夕，HAPPY GO更發起「十萬夥集送十萬」公益認捐活動，5月14日前在HAPPY GO和家扶基金會社群平台的永續創作po文串聯按讚、達10萬讚數以上，HAPPY GO即捐贈10萬元給家扶基金會幫助弱勢貧寒的媽媽；HAPPY GO APP同步推出投票任務，集滿10萬會員參與，HAPPY GO再另外加碼捐10萬。

卡友們即日起至5月2日至遠東SOGO忠孝館1樓回收塑膠卡、下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，即可獲得HAPPY GO創意種籽卡和HAPPY GO點數。記者李政龍／攝影
卡友們即日起至5月2日至遠東SOGO忠孝館1樓回收塑膠卡、下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，即可獲得HAPPY GO創意種籽卡和HAPPY GO點數。記者李政龍／攝影
孟耿如運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作，即日起至5月2日至遠東SOGO忠孝館1樓展出。記者李政龍／攝影
孟耿如運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作，即日起至5月2日至遠東SOGO忠孝館1樓展出。記者李政龍／攝影
HAPPY GO攜手永續公益夥伴舉辦「HAPPY GO地球母親日」記者會，號召全民減塑減碳愛地球。（左起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城、遠東SOGO百貨行政本部副總經理楊政憲、遠東SOSO百貨營運本部副總經理播本昇、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳、藝術家孟耿如、家扶基金會周大堯執行長。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO攜手永續公益夥伴舉辦「HAPPY GO地球母親日」記者會，號召全民減塑減碳愛地球。（左起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城、遠東SOGO百貨行政本部副總經理楊政憲、遠東SOSO百貨營運本部副總經理播本昇、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳、藝術家孟耿如、家扶基金會周大堯執行長。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳（左一）於母親節前夕致贈家扶媽媽與孟耿如（右一）HAPPY GO點數紅包。記者李政龍／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳（左一）於母親節前夕致贈家扶媽媽與孟耿如（右一）HAPPY GO點數紅包。記者李政龍／攝影
即日起至5月2日於遠東SOGO忠孝館1樓展出家扶媽媽的回收牛仔布手作品。記者李政龍／攝影
即日起至5月2日於遠東SOGO忠孝館1樓展出家扶媽媽的回收牛仔布手作品。記者李政龍／攝影

家扶基金會 社群

延伸閱讀

孟耿如懷疑黃子佼「強迫症」 玉米先叫爸坦言玻璃心碎

HAPPY GO 2023品牌永續計畫啟動 孟耿如用回收會員卡創作

孟耿如拚生第二胎卡關 曝夫妻關係現況：不能一廂情願

送亡弟愛車「去更有意義的地方」 孟耿如：愛不需承載

相關新聞

HAPPY GO「地球母親日」號召卡友社群串連 集讚加碼捐10萬助家扶

響應世界地球日，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷持續倡議環保永續，宣布以「永續、公益、母親」三大主題舉辦「HAPPY GO地...

陳昊森驚喜現身香港 「開箱」超豪華廣東道精品大店

瑞士高級鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日為品牌位於尖沙嘴廣東道的PIAGET Salon全新開幕。PIAGET Salo...

為生活加點狂野的熱情吧 IKEA與拉丁美洲藝術家推聯名

一想到拉丁美洲，就讓人想到色彩濃烈，風格狂野感，以及多元獨特的文化圖騰、元素等，現在在家中也能體驗。IKEA與拉丁美洲的...

百年相遇 皇家哥本哈根 X 全球首間米其林一星鐵板燒

百年手繪名瓷「皇家哥本哈根」與來自日本、全球第一間榮獲米其林一星的鐵板燒，在陽光海港之都高雄晶英國際行館相遇，連結丹麥、...

比漾廣場「超級周」登場 聯名卡友這7天全館2000送200

比漾廣場4/20起至4/26推出一年一度限時7天的「比漾聯名卡超級周」，除了推出聯名卡價優惠商品外，持台新比漾聯名卡於全...

新北出招！112年群眾募資徵件說明會 邀日本最大群募平台Makuake 助攻新北好創意

【新北市訊】112年群眾募資持續徵件中！經發局今(20)日舉辦「112年群募輔導計畫徵件說明會暨專題講座」，邀請日本最大群募平台Makuake中華區平台顧問史書慈、「馳綠國際」執行長許佳鳴及「台灣湛藍海洋聯盟」執行長陳思穎出席分享國內外群募市場趨勢，吸引逾30家業者參與，現場反應熱烈。凡入選今（112）年度群募輔導計畫的業者，不僅享有全面且專業輔導、品牌策略與市場行銷，更可獲得總市價高達6萬元的廣告投放及獎勵金，歡迎踴躍投件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦