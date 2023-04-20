HAPPY GO「地球母親日」號召卡友社群串連 集讚加碼捐10萬助家扶

響應世界地球日，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷持續倡議環保永續，宣布以「永續、公益、母親」三大主題舉辦「HAPPY GO地球母親日」系列活動，邀請藝人創作家孟耿如運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作，並發起「十萬夥集送十萬」社群串聯公益認捐活動，為家扶基金會扶助的弱勢貧寒媽媽送暖。即日起至5月2日孟耿如的創作和家扶媽媽的回收牛仔布手作品於遠東SOGO忠孝館1樓展出，並鼓勵卡友現場響應回收塑膠卡、下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，可獲得HAPPY GO創意種籽卡和HAPPY GO點數，一起減塑減碳愛地球。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO去年中宣布不再主動發行塑膠卡面的實體會員卡，並鼓勵會員回收塑膠卡換點數，一週內即募集數千張，今年除了邀請孟耿如使用回收卡片以馬賽克拼貼的方式進行藝術創作，鼓勵卡友持續響應回收活動外，下半年將進一步攜手集團的百貨和量販等通路夥伴，啟動「HAPPY GO永續教育列車」計畫，邀請環境教育認證的生態藝術家，設計一系列以回收卡片為媒材的親子手作和環境教育課程，一起將「改變多一些，快樂多一點」的永續概念推廣到下一代。