陳昊森驚喜現身香港 「開箱」超豪華廣東道精品大店

瑞士高級鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日為品牌位於尖沙嘴廣東道的PIAGET Salon全新開幕。PIAGET Salon除了是伯爵位於香港最新概念的形象大店，更有伯爵品牌形象大使陳昊森、演出陳慧琳新歌《風眼》的香港靚模Mandy Tam，以及香港男團Mirror的成員Anson Kong出席現場。

由於這是陳昊森人生第一次前往香港，更是首次以品牌形象大使身份出席香江，讓他非常期待也興奮。他先表示對香港的印象非常棒、希望下次有機會能多待幾天，也由於香港滿佈高樓大廈，雖然每次抬頭都只能看到一點點天空，但當他看著所有路上行人、每個街景都像一個故事，對他在演戲上帶來充足的養分；而他最想前往大啖的美食是「鏞記」的燒鵝，同時他並想租借腳踏車、穿梭在香港的街道巷弄內，但最想去的地方則還是今日現身的伯爵廣東道旗艦大店、再度成為稱職且風度翩翩的品牌形象大使。

全新的伯爵廣東道專賣店位於尖沙咀的精品一級戰區，堪稱香港版的「第五大道」，佔地200平方公尺的店中不僅匯聚品牌珠寶、飾品與腕表，並融入法式生活的優雅風格，因此名為Salon。整體專賣空間是由作品遍及旅館、美術館、餐廳的Neri & Hu Design的設計師Lyndon Neri郭錫恩和Rossana Hu胡如珊一同打造。設計靈感源自香港早期生活中舉目可及的「棚架」為靈感，由於每棟偉大建築的施工期都仰賴棚架，設計師以上漆的琉璃磚瓦打造出高雅、內斂的藍色外牆，在直橫交錯之際，致敬九龍眾多的傳統建築。

設計師Lyndon Neri與Rossana Hu並為此表示，「特製的瓷磚染上深淺不一的藍調，賦予旗艦店一抹建築美，配合同樣是特別打造的金屬和混凝土元素，締造出渾然天成的整體效果，將店面昇華為璀璨的城市地標，為商用外牆鍍上都會魅力。」

不僅如此，伯爵愛用的宮廷式雕刻（Palace Décor）元素同樣渲染上了店中的裝飾嵌板，透過融合不規則的紋飾、以及近乎絲綢般的華美光澤，讓身處其中帶來高度放鬆的心理感受。同時店面中再設置了曾獲2019年Design Prize「年度新晉設計師大獎」、荷蘭藝術家Sabine Marcelis的「Art Mirror」藝術裝置，透過藍、米色的漸層視覺，展現出寶石般的深邃與變化莫測。