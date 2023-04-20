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陳昊森驚喜現身香港 「開箱」超豪華廣東道精品大店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身勁黑西裝的陳昊森，今日現身於伯爵（PIAGET）香港廣東道旗艦店開幕，並大方分享他的香港初印象，以及最想大啖的美食選擇。圖／PIAGET提供、記者釋俊哲／攝影
一身勁黑西裝的陳昊森，今日現身於伯爵（PIAGET）香港廣東道旗艦店開幕，並大方分享他的香港初印象，以及最想大啖的美食選擇。圖／PIAGET提供、記者釋俊哲／攝影

瑞士高級鐘表品牌伯爵（PIAGET）今日為品牌位於尖沙嘴廣東道的PIAGET Salon全新開幕。PIAGET Salon除了是伯爵位於香港最新概念的形象大店，更有伯爵品牌形象大使陳昊森、演出陳慧琳新歌《風眼》的香港靚模Mandy Tam，以及香港男團Mirror的成員Anson Kong出席現場。

由於這是陳昊森人生第一次前往香港，更是首次以品牌形象大使身份出席香江，讓他非常期待也興奮。他先表示對香港的印象非常棒、希望下次有機會能多待幾天，也由於香港滿佈高樓大廈，雖然每次抬頭都只能看到一點點天空，但當他看著所有路上行人、每個街景都像一個故事，對他在演戲上帶來充足的養分；而他最想前往大啖的美食是「鏞記」的燒鵝，同時他並想租借腳踏車、穿梭在香港的街道巷弄內，但最想去的地方則還是今日現身的伯爵廣東道旗艦大店、再度成為稱職且風度翩翩的品牌形象大使。

全新的伯爵廣東道專賣店位於尖沙咀的精品一級戰區，堪稱香港版的「第五大道」，佔地200平方公尺的店中不僅匯聚品牌珠寶、飾品與腕表，並融入法式生活的優雅風格，因此名為Salon。整體專賣空間是由作品遍及旅館、美術館、餐廳的Neri & Hu Design的設計師Lyndon Neri郭錫恩和Rossana Hu胡如珊一同打造。設計靈感源自香港早期生活中舉目可及的「棚架」為靈感，由於每棟偉大建築的施工期都仰賴棚架，設計師以上漆的琉璃磚瓦打造出高雅、內斂的藍色外牆，在直橫交錯之際，致敬九龍眾多的傳統建築。

設計師Lyndon Neri與Rossana Hu並為此表示，「特製的瓷磚染上深淺不一的藍調，賦予旗艦店一抹建築美，配合同樣是特別打造的金屬和混凝土元素，締造出渾然天成的整體效果，將店面昇華為璀璨的城市地標，為商用外牆鍍上都會魅力。」

不僅如此，伯爵愛用的宮廷式雕刻（Palace Décor）元素同樣渲染上了店中的裝飾嵌板，透過融合不規則的紋飾、以及近乎絲綢般的華美光澤，讓身處其中帶來高度放鬆的心理感受。同時店面中再設置了曾獲2019年Design Prize「年度新晉設計師大獎」、荷蘭藝術家Sabine Marcelis的「Art Mirror」藝術裝置，透過藍、米色的漸層視覺，展現出寶石般的深邃與變化莫測。

同時伯爵再提供了趣味的互動數位體驗，除了可以手機和投射在牆上的數位內容互動，也可使用全新濾鏡功能戴上伯爵最新表款，又或拍攝具有伯爵品味氛圍的數位大頭照，並免費下載。伯爵廣東道旗艦店已於即日起正式開業，可親臨香港九龍海港城廣東道7-25號地下G109-10號舖，又或電洽+852-2328-9098。值得一提的是，伯爵位於台北101的專賣店預計也將在年底、最晚2024年第一季改裝，並採用品牌全新概念，更將成為全世界首各採用此一概念的專賣店、領先全球。屆時將會帶來何等優雅、華美的伯爵嶄新氣象？且讓人拭目以待。

陳昊森今日現身伯爵香港廣東道旗艦店，並大方分享他對香港印象、想要大啖的美食，並戴上Polo綠色面盤超薄萬年曆腕表。記者釋俊哲／攝影
陳昊森今日現身伯爵香港廣東道旗艦店，並大方分享他對香港印象、想要大啖的美食，並戴上Polo綠色面盤超薄萬年曆腕表。記者釋俊哲／攝影
專賣店中並陳列了包含綠松石、孔雀石、紫水晶、青金石、瑪瑙與蛋白石等六種礦石原石，並讓人聯想到伯爵在1970年代擅長的半寶石面盤腕表。記者釋俊哲／攝影
專賣店中並陳列了包含綠松石、孔雀石、紫水晶、青金石、瑪瑙與蛋白石等六種礦石原石，並讓人聯想到伯爵在1970年代擅長的半寶石面盤腕表。記者釋俊哲／攝影
大量的金色與圓弧線條貫穿整體空間，營造出輕盈明快的愉悅氣氛。圖／PIAGET提供
大量的金色與圓弧線條貫穿整體空間，營造出輕盈明快的愉悅氣氛。圖／PIAGET提供
伯爵的宮廷式雕刻工藝，並具現在今年新發表的18K玫瑰金土耳其石面盤手鐲表與18K白金黑蛋白石面盤手鐲表上。圖／PIAGET提供
伯爵的宮廷式雕刻工藝，並具現在今年新發表的18K玫瑰金土耳其石面盤手鐲表與18K白金黑蛋白石面盤手鐲表上。圖／PIAGET提供
店內展櫃上使用的深邃藍色，一如伯爵愛用的藍色砂金石、冷凝而高貴。圖／PIAGET提供
店內展櫃上使用的深邃藍色，一如伯爵愛用的藍色砂金石、冷凝而高貴。圖／PIAGET提供
藍、金雙色交織的伯爵廣東道旗艦店，向九龍的傳統建築致意。圖／PIAGET提供
藍、金雙色交織的伯爵廣東道旗艦店，向九龍的傳統建築致意。圖／PIAGET提供
1960年問世、僅2.3毫米的12P機芯，是伯爵「超薄」歷史的元祖代表性機芯。記者釋俊哲／攝影
1960年問世、僅2.3毫米的12P機芯，是伯爵「超薄」歷史的元祖代表性機芯。記者釋俊哲／攝影
除了打造超薄腕表與高級珠寶，現場亦陳列完整齊全的Polo男女腕表系列。圖／PIAGET提供
除了打造超薄腕表與高級珠寶，現場亦陳列完整齊全的Polo男女腕表系列。圖／PIAGET提供
陳昊森今日手上配戴的Polo系列礦石綠超薄萬年曆腕表，搭配超薄1255P萬年曆機芯，是工藝與風格的疊加之作。圖／PIAGET提供
陳昊森今日手上配戴的Polo系列礦石綠超薄萬年曆腕表，搭配超薄1255P萬年曆機芯，是工藝與風格的疊加之作。圖／PIAGET提供
陳昊森今日現場並於香港模特兒譚旻萱（Mandy Tam）一同合影。記者釋俊哲／攝影
陳昊森今日現場並於香港模特兒譚旻萱（Mandy Tam）一同合影。記者釋俊哲／攝影
具有金色紋理的裝飾嵌板，正出自伯爵經典的宮廷式雕刻（Palace Décor）工藝。圖／PIAGET提供
具有金色紋理的裝飾嵌板，正出自伯爵經典的宮廷式雕刻（Palace Décor）工藝。圖／PIAGET提供

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