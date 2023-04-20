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施柏宇站台「軒尼詩未來室」 科技酒吧開放至5月8日

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酩悅軒尼詩台灣分公司董事總經理江岳昀（右）與男星施柏宇，舉杯慶祝軒尼詩未來室啟用。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅軒尼詩台灣分公司董事總經理江岳昀（右）與男星施柏宇，舉杯慶祝軒尼詩未來室啟用。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩（Hennessy）即日起至5月8日，在新光三越信義新天地A11店設立期間限定的「軒尼詩未來室」，特別邀請近期因電影《想見你》引起討論熱潮的新生代人氣男星施柏宇「穿梭時空」，一同步入干邑與高級時裝的顛覆跨界；正與氣質女星王淨相戀的男演員曹佑寧，也盛裝出席軒尼詩X.O VIP PARTY。

曹佑寧出席軒尼詩X.O VIP PARTY。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
曹佑寧出席軒尼詩X.O VIP PARTY。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

施柏宇以簡約俐落的套裝，搭配 HNY Low by Kim Jones，絕妙將鞋款如頂級干邑的琥珀色澤烘托格外矚目，展現時尚潮流的極致品味。

施柏宇表示：「這次軒尼詩X.O與Kim Jones的合作，有徹底顛覆我的認知，每一口酒不僅是能喝到軒尼詩X.O對於品質的堅持與底蘊，也透過Kim Jones全新設計，感受到突破與創新。

Hennessy X.O Masterpiece軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones跨界聯名大師傑作，全台限量兩瓶，建議售價85萬元 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hennessy X.O Masterpiece軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones跨界聯名大師傑作，全台限量兩瓶，建議售價85萬元 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）攜手英國設計巨擘、享譽全球的設計鬼才Kim Jones，於2023年春季推出跨世紀重磅合作，共推出一系列三款匠心獨具之作，包括「Hennessy X.O Masterpiece軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones跨界聯名大師傑作」、「 Hennessy X.O Limited Edition by Kim Jones軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones跨界聯名限量版」以及軒尼詩全球首款限量運動鞋 「HNY Low by Kim Jones軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones跨界聯名HNY低筒運動鞋」。

軒尼詩X.O（Hennessy X.O）攜手設計巨擘Kim Jones推出全球跨界合作。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩X.O（Hennessy X.O）攜手設計巨擘Kim Jones推出全球跨界合作。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「軒尼詩未來室」以純白為主色調，並搭配金色及鏡面元素，開創超現實的未來感多元空間；進入「軒尼詩未來室」，參觀者可以先戴上耳機，沉浸於聲音所開啟的未來之旅。

以瓶身設計為靈感延伸出的拍照區及陳列區，體驗氣勢磅礴的超前震撼，更能一睹軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones跨界聯名的三款作品。現場不僅有由最新科技的機械手臂服務的未來式酒吧，還有軒尼詩跨界精品手搖飲料品牌SOMA所推出的「Hennessy x SOMA酩饗限定組合」，用味蕾享受頂級干邑與特製瑪德蓮的交融層次美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

HNY Low by Kim Jones 軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones，跨界聯名HNY低筒運動鞋。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
HNY Low by Kim Jones 軒尼詩X.O 時尚金童Kim Jones，跨界聯名HNY低筒運動鞋。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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