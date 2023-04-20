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為生活加點狂野的熱情吧 IKEA與拉丁美洲藝術家推聯名

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA融合拉丁美洲文化，推出ÖMSESIDIG限量系列。圖／IKEA提供
IKEA融合拉丁美洲文化，推出ÖMSESIDIG限量系列。圖／IKEA提供

一想到拉丁美洲，就讓人想到色彩濃烈，風格狂野感，以及多元獨特的文化圖騰、元素等，現在在家中也能體驗。IKEA與拉丁美洲的藝術家合作，推出ÖMSESIDIG限量系列，蘊含多樣化的拉丁美洲文化，包括墨西哥嘉年華、哥倫比亞狂歡節、智利民族舞蹈等，一系列包括餐具、玻璃器皿、派對花環裝飾、時髦的織品燈罩與特色環保購物袋等，馬上讓生活充滿熱情狂野吧。

拉丁美洲擁有悠久歷史，也培養出多樣化文化，各種絢麗繽紛的顏色與傳統圖騰，特別適合派對感，這次IKEA的限量系列，也有不少適合在家開派對的小物，為居家增添氛圍。

首先迷霧氛圍的黑白漸變ÖMSESIDIG桌巾，靈感來自哥倫比亞設計師的家鄉，擁有「世界最長山脈」之稱的安第斯山脈，將高山氣候造成的雨霧色彩化作裝飾桌巾，彩色繽紛圖案的ÖMSESIDIG托盤可以承裝食物，餐具有著亮眼綠色的沙拉碗，或是不同形狀的的ÖMSESIDIG 餐具 2件組，靈感來自智利民族舞蹈「cueca」的律動節奏，帶出流動感與獨特線條。

多樣化的裝飾，如紙製材質的花朵裝飾品、吊燈罩與人造花環，馬上可以讓居家改變風格，若是夜間派對，可以點起ÖMSESIDIG 燭台，還有著鏤空斑點設計，讓空間充滿詩意。

最後傳統面具為靈感，打造出一系列印花圖騰與保冷袋、購物袋、靠枕套等，可以外出使用，而購物袋也有哥倫比亞狂歡節時常見的面具，對比強烈的用色與吸睛的面具圖案，讓人立刻感受濃厚的節慶氣氛。

簡單掛上ÖMSESIDIG吊燈罩與人造花環，就很有獨特風格。圖／IKEA提供
簡單掛上ÖMSESIDIG吊燈罩與人造花環，就很有獨特風格。圖／IKEA提供
不規則形狀的ÖMSESIDIG 餐具 2件組，以智利民族舞蹈「cueca」特有的律動節奏為靈感。圖／IKEA提供
不規則形狀的ÖMSESIDIG 餐具 2件組，以智利民族舞蹈「cueca」特有的律動節奏為靈感。圖／IKEA提供
ÖMSESIDIG 購物袋，靈感來自哥倫比亞狂歡節時常見的面具。圖／IKEA提供
ÖMSESIDIG 購物袋，靈感來自哥倫比亞狂歡節時常見的面具。圖／IKEA提供
鏤空斑點設計的ÖMSESIDIG 燭台，點起蠟燭，如同真實火苗般閃爍著熾熱光芒，還能在牆上投射出獨特的詩意陰影，讓居家空間感覺舒適、暖活又溫馨。圖／IKEA提供
鏤空斑點設計的ÖMSESIDIG 燭台，點起蠟燭，如同真實火苗般閃爍著熾熱光芒，還能在牆上投射出獨特的詩意陰影，讓居家空間感覺舒適、暖活又溫馨。圖／IKEA提供
ÖMSESIDIG 花朵裝飾品，以紙製材質的花朵與蝴蝶，搭配黑、白、藍、綠、粉、黃等繽紛色彩，擺放於餐桌或黏貼在牆壁上，瞬間成為亮眼擺飾。圖／IKEA提供
ÖMSESIDIG 花朵裝飾品，以紙製材質的花朵與蝴蝶，搭配黑、白、藍、綠、粉、黃等繽紛色彩，擺放於餐桌或黏貼在牆壁上，瞬間成為亮眼擺飾。圖／IKEA提供

餐具 IKEA 藝術家

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