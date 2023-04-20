新北出招！112年群眾募資徵件說明會 邀日本最大群募平台Makuake 助攻新北好創意

【新北市訊】112年群眾募資持續徵件中！經發局今(20)日舉辦「112年群募輔導計畫徵件說明會暨專題講座」，邀請日本最大群募平台Makuake中華區平台顧問史書慈、「馳綠國際」執行長許佳鳴及「台灣湛藍海洋聯盟」執行長陳思穎出席分享國內外群募市場趨勢，吸引逾30家業者參與，現場反應熱烈。凡入選今（112）年度群募輔導計畫的業者，不僅享有全面且專業輔導、品牌策略與市場行銷，更可獲得總市價高達6萬元的廣告投放及獎勵金，歡迎踴躍投件。

經發局劉宜玲專委表示，新北市自109年領先全台地方政府推動群眾募資輔導計畫，迄今已協助52組業者上架國內外募資平台，集資金額累計達1.6億元，以「科技與設計加值」、「文化與創意發展」及「社會與地方創生」三大主題募集創意提案，培育企業藉由群眾集資，獲得社會大眾的實質支持。除了鼓勵業者異業合作，突破過往單一行銷模式，也協助老牌再造，精準品牌定位，透過政府資源的投入提升產品市場競爭力，擴展臺灣創新軟實力，接軌國際。

Makuake曾為日本電影金像獎最佳動畫電影《謝謝你在世界的角落找到我》募得3,900多萬日圓，是日本最具代表性的募資平台，中華區平台顧問史書慈表示，很榮幸受邀參加本次活動，與新北廠商分享群眾募資的辦理經驗與最新趨勢，台灣品牌若想進軍日本市場，應該先瞭解當地消費者習慣與需求，從正確的角度切入，再一步步擴大銷售布局，未來希望有機會與新北市政府合作，將台灣的優質產品帶到日本市場進行交流。

Makuake為日本最具代表性的募資平台，中華區平台顧問史書慈表示，很榮幸受邀參加本次活動，與新北廠商分享群眾募資的辦理經驗與最新趨勢。 圖／有你共創提供

專注於循環經濟的「馳綠國際」，是本土製鞋業者第二代所創立的休閒鞋品牌，創辦人暨總經理許佳鳴表示，台灣傳統產業雖有競爭力，但由於大多替歐美品牌代工，自立門戶時容易面臨市場接受度不足的挑戰。藉由群眾募資拓展品牌新道路，直接與顧客、社群互動，接收市場的喜好，再透過多方合作在產品技術開拓出新意，落實環保行動，不僅創下3年內募資金額7,000萬元佳績，商品更獲得國際設計獎項的肯定。

「馳綠國際」創辦人暨總經理許佳鳴表示，台灣傳統產業自立門戶時，可藉由群眾募資拓展品牌新道路。 圖／有你共創提供

109年以「Azure 掃海機器人湛鬥機」募得超過1,000萬元的「臺灣湛藍海洋聯盟」創辦人陳思穎表示，最初的夢想是以科技創造乾淨未來。湛鬥機相較於燃油清潔船，每小時可減少340kg二氧化碳排放，在移除海洋垃圾守護生態的同時，也透過低碳綠能科技應用，為環境盡一份心力。很感謝募資期間新北群募輔導計畫專業的協助與市場行銷，藉由群募曝光獲得許多企業的青睞與合作機會，未來將持續開發新型湛鬥機，努力為大海找回最初的湛藍。

「臺灣湛藍海洋聯盟」以「Azure 掃海機器人湛鬥機」募得超過1,000萬元，透過低碳綠能科技，為環境盡一份心力。 圖／有你共創提供

經發局提醒，「112年度新北市群募輔導計畫」徵件已開跑，預計錄取12組團隊，凡入選業者於112年10月31日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元「優質新創獎勵金」，此外入選後每案還可獲得加碼總市值最高3萬元廣告投放行銷宣傳；為響應2023台灣設計展在新北，針對工業設計類產品徵件將採加分機制，更有獲得實體展售的機會，歡迎踴躍提案。詳細資訊請洽報名網站 https://www.ntpc-crowdfunding.com/ ，或撥打諮詢專線 02-86433592。

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