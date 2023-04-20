浪琴全球總裁親至台灣 為年度力作先行者飛返計時站台

匯聚優雅、歷史傳承、與精密技術於方寸之間的浪琴表（LONGINES），全球總裁Matthias Breschan特地親臨台灣，發表今年度最受期待的SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕表，其重要性與代表性不言而喻。腕表搭載品牌歷史上別具意義的先鋒設計「飛返（Flyback）」計時，透明底蓋更清楚鑑賞獲得瑞士官方天文台COSC認證的獨家L791.4導柱輪機芯，配備頂尖技術抗磁矽游絲，將自即日起於浪琴表台北101名品店首賣。

Matthias Breschan上台就率先公布今年品牌最新代言人珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），並表示由她來演繹品牌「內外皆美」的優雅最適合不過。他指出，年度新作特色主要延續三大方向：歷史傳承、女性、與正裝表。擁有逾190年歷史的浪琴，在回顧豐厚的歷史資產後，從去年開始投入製作獨家機芯，包括去年發表的GMT、高振頻等之後，今年最重要的新作就是SPIRIT系列的飛返計時機芯。女表部分預計下半年會攜手全新品牌大使珍妮佛羅倫斯推出重量級新作；而向來產品線在男女、運動正裝都各方面都很平均，也是浪琴之所以穩定發展的主要原因。

Matthias Breschan在媒體訪問時也透露，先行者系列飛返計時腕表研發過程中，最大的挑戰是不要跳脫集團設定的價格帶，因為上一次開發最新飛返機芯已經是1973年石英危機之前，如今品牌定位與市場皆已不同。他也觀察市場趨勢，在過往帶起大表徑風潮的義大利市場，如今持續引領流行開始回歸表徑38、39毫米的男表，而歷史表款多為小表徑，「這也代表歷史資產為主力的我們很有優勢，」他更直言，因為腕表畢竟是「用以表達自我的情感物件」（Emotional product to make a personal statement.），他看好在疫情過後線上和實體的銷售將更趨平衡。

Matthias Breschan回顧品牌歷史，因為製作導航儀器而備受航海與飛行專業的信賴，飛返計時碼表的「飛返」，意指以按壓單一案把就能讓碼表驅動秒針歸零、並立即從零開始計時，使飛行員能連續為不同飛行階段計時，實用之餘也是精湛的技術與巧思的具體呈現，更是品牌別具意義的技術里程碑：在浪琴於1925年推出第一款搭載兩枚獨立按鈕與飛返功能的計時腕表，並於1935年6月申請到專利，是世界第一個飛返裝置專利。這項專利不僅陪伴美國飛行員Richard Byrd創下首位飛越南極的紀錄，更在浪琴不斷精進下更為精準可靠，更成為品牌首款真正具備防水功能的計時功能腕表。

2020年面世的SPIRIT先行者系列，匯聚浪琴優雅復古的飛行表設計美學與豐富的歷史傳承，成為近年最暢銷的設計。繼既有的三眼計時碼表面世3年後，全新登場的FLYBACK飛返計時腕表，在減少按把的同時，表盤配置上也刪除了一個小計時盤和日期視窗，整體更顯簡潔俐落。表盤提供黑色或藍色太陽放射紋兩色可選，不鏽鋼表殼更薈萃亮面、啞光、拋光與鐫刻四種金屬工藝，表圈鑲嵌雙向旋轉黑色或藍色陶瓷，提供不鏽鋼金屬鍊帶、棕色皮革或藍色科技皮革表帶選擇，還可搭配更有個性的軍事風的米色NATO表帶。