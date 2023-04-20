HAPPY GO 2023品牌永續計畫啟動 孟耿如用回收會員卡創作
本周六就是世界地球日，HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷持續倡議環保永續，今天以永續、公益、母親三大主題，舉辦「HAPPY GO地球母日」記者會，宣布2023年HAPPY GO永續地球計畫，首波不僅邀請藝人創作家孟耿如運用回收的塑膠會員卡，進行藝術創作，並發起「十萬夥集 送十萬」社群串聯公益認捐活動，在溫馨五月給家扶基金會扶助的弱勢貧寒的媽媽送暖。孟耿如的創作和家扶媽媽的回收牛仔布手作品即日起於遠東SOGO忠孝館一樓展出，藉此推廣全民減塑減碳愛地球的觀念，鼓勵卡友持續響應回收塑膠卡並下載HAPPY GO App及綁定雲端發票，為承載萬物生命的地球母親注入新希望。
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO去年起推動「改變多一些 快樂多一點」企業永續倡議行動，承諾不再主動發行塑卡面的實體會員卡。今年永續行動第一步就是攜手遠東SOGO百貨，共同舉辦「HAPPY GO地球母日」活動，將卡友響應回收的數千張塑膠卡，進行藝術創作，在世界地球日和接下的母節檔期，在SOGO忠孝館展出，希望深入人心。下半年將進一步攜手集團的百和量販通路夥伴，啟動HAPPY GO永續教育列車」計劃，邀請環教育認證的生態藝術家，設計一系列以回收卡片為媒材的親子手作和環境教育課程，一起將「改變多一些，快樂多一點」的永續概念推廣到下一代。
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