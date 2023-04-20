獨／開幕才1.5年！ 人氣麻辣鍋吃到飽「狂野麻神」驚傳頂讓

人氣吃到飽又少一間？位於大直商圈的「狂野麻神麻辣火鍋」近日傳出頂讓消息。業者在資訊中提及頂讓原因為「因往國外拓點，人手不足，忍痛割愛」對於喜愛招牌「果凍鴨血」的民眾，恐得把握機會。

在饕客間獲得高度評價的「麻神」乃是台北知名的麻辣鍋店，又以「果凍鴨血」最為招牌。2021年9月，麻神開設「狂野麻神」，地點鄰近美麗華、NOKE等地標，並以吃到飽的方式，提供麻神麻辣鍋、蔬菜昆布鍋、東北酸菜鍋等湯底，還有無限供應的澳洲+9和牛、美國牛小排、美國Prime梅花牛等多種肉品以及豐富的火鍋配料，針對喜愛牛排的民眾，還有Choice牛排、Prime帶骨牛排等品項，尤其「果凍鴨血」、「滷肉飯」也是內行饕客必點的招牌。食材均採無限供應。每人869、968元。

「狂野麻神」自開幕以來，就獲得許多消費者青睞，更有許多名人為座上嘉賓，目前在google獲得超過600則評論，平均獲得4.2顆星。不過近日狂野麻神於網路上釋出頂讓訊息，表示「因往國外拓點，人手不足，忍痛割愛」，頂讓內容也包含多樣廚房設備。目前狂野麻神仍持續經營當中，網路亦提供訂位服務。不過隨著頂讓消息曝光，對於喜愛狂野麻神的民眾，恐也得把握頂讓頂讓前的用餐時光。