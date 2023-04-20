AI機器人為靈感 中衛推出EDWIN聯名款時尚口罩

丹寧風格在時髦穿搭總是不退流行，時尚口罩領導品牌CSD中衛繼去年推出「牛仔酷JEANS COOL」」口罩，被迅速搶購一空後，今年再與日本機能丹寧第一品牌EDWIN合作，也取材最夯的AI機器人為靈感，融入科技元素，設計8款的潮口罩。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，丹寧系列口罩常榮登熱銷排行榜，因此每年都會思考如何創新丹寧口罩，這次聯名口罩將雙方品牌經典元素巧妙融合，激盪出全新創意火花，隨著氣溫逐漸升高，這次採用輕薄透氣的3D及4D立體口罩，要讓消費者戴得更舒適，8款牛仔口罩，多樣配色，可讓時髦人士輕鬆玩穿搭。

「CSD x EDWIN」聯名4D口罩設計靈感來自EDWIN黑標系列，並將AI機器人、電路板等科技元素再暗藏中衛酒精棉片、OK繃、繃帶、紗布、口罩、棉棒及鑷子等醫療器材圖示，彷彿著名兒童繪本「威利在哪裏？」的尋人遊戲，共推出白、綠、紅、黑四色系，搭配CSD中衛獨家柔軟編織耳帶。

「CSD x EDWIN」聯名3D口罩則演譯牛仔服飾細節，其中兩款採用EDWIN EDGE系列中藍、白兩色的皮牌紋路，並融合CSD字母，另一款在牛仔布紋理中交織中衛著名的月河藍色，展現豐富層次，並搭配EDWIN 經典藍紅色編織耳帶，最後一款不對稱設計，在黑色牛仔布紋上，EDWIN的英日文拔色而出。

EDWIN官網即日起搶先預購，也獨家優惠買二送一，「CSD x EDWIN」聯名口罩，將3D及4D立體口罩分開販售，一盒四款，3D款售價399元，4D款售價499元。即日起至5月2日，只要購買3D加4D聯名口罩各一盒，即贈送前次CSD與EDWIN首度聯名合作的「丹寧紅潮」口罩一組，限量300組，送完為止。EDWIN官網 https://www.edwin.com.tw