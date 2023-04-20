只供應2天！米其林二星侯布雄2023母親節限定套餐來了

今年母親節是5月14日，米其林二星L 'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳於5月13、14日兩天，推出由日籍主廚松尾洋平（Yohei MATSUO）操刀，為母親節特別設計以6道菜品與甜點組合而成的感恩套餐，邀請親愛的媽媽與家人們品嚐米其林星級美饌，每位5,500元＋10%。

為了讓媽媽們吃得健康，日籍主廚松尾洋平特別遴選季節時蔬搭配北海道干貝、新鮮海鱸魚、西班牙伊比利豬等頂級食材一同入菜，細膩繁複的料理工序，加上主廚別出心裁的創意，用心呈現每項食材的原汁原味，兼顧美味與健康。

「北海道干貝與酪梨韃靼綴 Oscietra 魚子醬」以新鮮酪梨韃靼襯底，選用頂級的北海道干貝，飽滿鮮甜的干貝加入香草，讓味道更加清爽，一口咬下會發現干貝仍保有鮮嫩多汁的口感，上面放上Oscietra 魚子醬，讓滿滿大海鮮味瞬間湧上舌尖，令人難以忘懷。

「綠豌豆燉飯及醬釉雞翅」將新鮮豌豆及豌豆泥下去燉煮，讓帶有嚼勁的米芯吸收湯汁的鮮美，雞翅以薑跟醬油調味下去乾煎，表皮微焦帶點酥脆，內裡肉質軟嫩，恰到好處的油脂與燉飯一起入口，幸福感滿點。

「海鱸魚與燉煮韭蔥佐檸檬草醬」將肉質鮮嫩的新鮮海鱸魚，以嫩煎方式料理，將表面煎至金黃色澤使魚肉鮮味封住，一口咬下仍能品嚐到魚肉的鮮嫩口感，肉質鮮美不乾澀，搭配新鮮豌豆，最後淋上以檸檬草醬汁，香氣層層散發，清新迷人。

「西班牙伊比利豬上蓋肉與甜椒佐Sarawak黑胡椒醬」取自西班牙伊比利豬肩部和里脊中間的2塊地上蓋肉，是伊比利豬肉中最嫩的部位，加入肉汁煎至上色，軟嫩Q彈，下方是燉煮至熟軟的彩椒及香草，搭配香氣撲鼻Sarawak 黑胡椒醬汁提味，讓伊比利豬的風味更上層樓。