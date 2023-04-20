高顏值三姊弟成RICHARD MILLE好友 Korda家族集合了！

家族（family）的意義，有時來自先天血緣的同出一脈，也可能是後天社會層面的團聚和諧。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，邀請美國職業高爾夫球女子選手Jessica Korda正式加入品牌家族成員，同時並與2017、2022分別加入RICHARD MILLE的妹妹Nelly Korda、弟弟Sebastian Korda，添多了第二層關於「家族」的情感意涵。

Jessica Korda最早先於2008年時以業餘選手身份在美國高爾夫女子公開賽（U.S. Women's Open）晉級。2011年她轉為職業球手，並在2012年澳洲女子公開賽（Women's Australian Open）上拿下職涯首個冠軍，並在2013、2019與2021代表美國參加索罕盃比賽（Solheim Cup），近年並時常維持在全世界前15位排名，是近代女子高爾夫的傑出球星。

事實上，身為「大姐」的Jessica與在網球擁有傑出表現的妹妹Nelly與弟弟Sebastian，原來出自一個血統純正的運動世家！其父Petr Korda是捷克職業網球運動員、並曾在1992年法國公開賽獲得男子單打亞軍、世界排名最高第二，而媽媽Regina Rajchrtová也是女子網球選手、並曾是世界排名前30的職業選手，難怪Jessica、Nelly與Sebastian都擁有優秀表現、堪稱一門英烈。

在RICHARD MILLE最新公布的形象視覺中，Jessica則戴上紅色Quartz TPT®石英纖維為表殼的RM 07-01腕表，除了以品牌自製自動上鍊機芯為動力，並擁有RICHARD MILLE經典的優異抗震力與搶眼紅色，難怪Jessica在球場上也不時配戴。

而妹妹Nelly Korda手腕上的則是RM 07-04自動上鍊運動腕表，具有奶油色表殼搭配粉紅色橡膠表冠與紅色表帶，帶有鮮明的前衛風格；小弟Sebastian Korda手上的則是RM 67-02超薄自動上鍊腕表，因為融合了Quartz TPT®石英纖維、Carbon TPT®碳纖維與鈦合金三種材質所以全表僅32公克，超級輕盈！也像Sebastian的未來、擁有無限可能。

三姊弟Jessica、Nelly與Sebastian上一次「合體」是在2020東京奧運的入選，未來能在哪一個運動或特殊場合讓三位既是家人、也是RICHARD MILLE家族好友的明星再聚首？且讓人拭目以待。