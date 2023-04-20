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高顏值三姊弟成RICHARD MILLE好友 Korda家族集合了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
三位球星姊弟組合：Jessica（左）、Nelly（右）與Sebastian（中）未來將在哪個特殊場合再合體？讓人格外期待。 圖／翻攝自IG ＠thejessicakorda
三位球星姊弟組合：Jessica（左）、Nelly（右）與Sebastian（中）未來將在哪個特殊場合再合體？讓人格外期待。 圖／翻攝自IG ＠thejessicakorda

家族（family）的意義，有時來自先天血緣的同出一脈，也可能是後天社會層面的團聚和諧。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，邀請美國職業高爾夫球女子選手Jessica Korda正式加入品牌家族成員，同時並與2017、2022分別加入RICHARD MILLE的妹妹Nelly Korda、弟弟Sebastian Korda，添多了第二層關於「家族」的情感意涵。

Jessica Korda最早先於2008年時以業餘選手身份在美國高爾夫女子公開賽（U.S. Women's Open）晉級。2011年她轉為職業球手，並在2012年澳洲女子公開賽（Women's Australian Open）上拿下職涯首個冠軍，並在2013、2019與2021代表美國參加索罕盃比賽（Solheim Cup），近年並時常維持在全世界前15位排名，是近代女子高爾夫的傑出球星。

事實上，身為「大姐」的Jessica與在網球擁有傑出表現的妹妹Nelly與弟弟Sebastian，原來出自一個血統純正的運動世家！其父Petr Korda是捷克職業網球運動員、並曾在1992年法國公開賽獲得男子單打亞軍、世界排名最高第二，而媽媽Regina Rajchrtová也是女子網球選手、並曾是世界排名前30的職業選手，難怪Jessica、Nelly與Sebastian都擁有優秀表現、堪稱一門英烈。

在RICHARD MILLE最新公布的形象視覺中，Jessica則戴上紅色Quartz TPT®石英纖維為表殼的RM 07-01腕表，除了以品牌自製自動上鍊機芯為動力，並擁有RICHARD MILLE經典的優異抗震力與搶眼紅色，難怪Jessica在球場上也不時配戴。

而妹妹Nelly Korda手腕上的則是RM 07-04自動上鍊運動腕表，具有奶油色表殼搭配粉紅色橡膠表冠與紅色表帶，帶有鮮明的前衛風格；小弟Sebastian Korda手上的則是RM 67-02超薄自動上鍊腕表，因為融合了Quartz TPT®石英纖維、Carbon TPT®碳纖維與鈦合金三種材質所以全表僅32公克，超級輕盈！也像Sebastian的未來、擁有無限可能。

三姊弟Jessica、Nelly與Sebastian上一次「合體」是在2020東京奧運的入選，未來能在哪一個運動或特殊場合讓三位既是家人、也是RICHARD MILLE家族好友的明星再聚首？且讓人拭目以待。 

Jessica Korda正式加入RICHARD MILLE家族成員，並與妹妹Nelly Korda、弟弟Sebastian Korda，添多了第二層關於「家族」的情感意涵。圖／RICHARD MILLE提供
Jessica Korda正式加入RICHARD MILLE家族成員，並與妹妹Nelly Korda、弟弟Sebastian Korda，添多了第二層關於「家族」的情感意涵。圖／RICHARD MILLE提供
即便高爾夫賽事具備高離心力的特點，Jessica Korda也不時在比賽中戴上RICHARD MILLE表款，展現品牌經典的優異抗震與穩定表現。圖／RICHARD MILLE提供
即便高爾夫賽事具備高離心力的特點，Jessica Korda也不時在比賽中戴上RICHARD MILLE表款，展現品牌經典的優異抗震與穩定表現。圖／RICHARD MILLE提供
Jessica Korda不時在IG秀出愛犬照片，展現寵愛毛小孩的暖心一面。圖／翻攝自IG ＠thejessicakorda
Jessica Korda不時在IG秀出愛犬照片，展現寵愛毛小孩的暖心一面。圖／翻攝自IG ＠thejessicakorda
職業網球小將Sebastian Korda。圖／翻攝自IG
職業網球小將Sebastian Korda。圖／翻攝自IG
Nelly Korda配戴了RM 07-04自動上鍊運動腕表，具有奶油色表殼搭配粉紅色橡膠表冠與紅色表帶、前衛感十足。圖／RICHARD MILLE提供
Nelly Korda配戴了RM 07-04自動上鍊運動腕表，具有奶油色表殼搭配粉紅色橡膠表冠與紅色表帶、前衛感十足。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01腕表，紅色Quartz TPT®石英纖維表殼、自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01腕表，紅色Quartz TPT®石英纖維表殼、自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

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