珍貴情意隨身陪伴 寶格麗Wonders of Love獻給母親

寶格麗（BVLGARI）推出Wonders of Love系列形象影片，以各種形式的「愛」為主題，鼓勵更多人鼓起勇氣表達真摯情感。品牌向BVLGARI logo的獨特的「V」字汲取靈感，這個字母亦是羅馬數字的5，象徵品牌的羅馬根源；寶格麗透過令人玩味的「五字箴言」，連結文化傳統以及真愛的不同面相。因此，在Wonders of Love形象企畫可以看到各種與數字5有關的聯想，如一隻手的五根指頭，捕捉人心中最純粹的情感，展現出愛與親密的連結。

系列企劃首先迎來的就是即將於5月到來的母親節，這份情感也是人生裡第一份不可分割的連結。Wonders of Love形象企劃環繞「因妳而存在」的孺慕之情，以淺顯易懂的方式感念母親對子女的生育之恩。品牌多款意義深遠而雋永的珠寶作品，如 Divas' Dream、Serpenti Viper、B.zero1 和 Bulgari Bulgari，以及瑰麗的Serpenti腕表和隨身包款，都是能表達情意、隨時陪伴在彼此身邊的珍貴之作。 （由上至下）BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽耳環，約86,600元；BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽戒指，約10萬8,600元。圖／寶格麗提供 （由上至下）BVLGARI SERPENTINE POUCH象牙蛋白石色小牛皮迷你手拿包，約49,500元；BVLGARI SERPENTINE POUCH森林祖母綠色小牛皮手拿包，10萬9,400元。圖／寶格麗提供 （由左至右）BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環戒指，約81,400元；BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽戒指，約62萬4,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI SPIGA玫瑰金半鑽腕表，約153萬6,000元。圖／寶格麗提供 （由左至右）BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約40萬1,300元；BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑽石單圈戒指，約25萬5,100元；BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金戒指，約62,800元。圖／寶格麗提供 （由上至下）BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金鑲鑽腕表配孔雀石表盤，約99萬9,000元；BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕表，約40萬1,300元。圖／寶格麗提供 （由左至右）BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約95,000元；BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽項鍊，約19萬元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金手環，約18萬900元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Divas' Dream珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環，約86,600元。圖／寶格麗提供