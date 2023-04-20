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珍貴情意隨身陪伴 寶格麗Wonders of Love獻給母親
寶格麗（BVLGARI）推出Wonders of Love系列形象影片，以各種形式的「愛」為主題，鼓勵更多人鼓起勇氣表達真摯情感。品牌向BVLGARI logo的獨特的「V」字汲取靈感，這個字母亦是羅馬數字的5，象徵品牌的羅馬根源；寶格麗透過令人玩味的「五字箴言」，連結文化傳統以及真愛的不同面相。因此，在Wonders of Love形象企畫可以看到各種與數字5有關的聯想，如一隻手的五根指頭，捕捉人心中最純粹的情感，展現出愛與親密的連結。
系列企劃首先迎來的就是即將於5月到來的母親節，這份情感也是人生裡第一份不可分割的連結。Wonders of Love形象企劃環繞「因妳而存在」的孺慕之情，以淺顯易懂的方式感念母親對子女的生育之恩。品牌多款意義深遠而雋永的珠寶作品，如 Divas' Dream、Serpenti Viper、B.zero1 和 Bulgari Bulgari，以及瑰麗的Serpenti腕表和隨身包款，都是能表達情意、隨時陪伴在彼此身邊的珍貴之作。
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