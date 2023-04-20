LA MER海洋拉娜攜星宇航空 迎洛杉磯首航獻頂極尊寵好禮

頂級保養品牌LA MER海洋拉娜與星宇航空（2646）喜迎洛杉磯航線開航，特別為開航首月獻上尊寵好禮，凡搭乘星宇航空4月26日至5月31日台北出發至洛杉磯之頭等及商務艙旅客，即可獲得海洋拉娜旅行明星尊榮保養旅行組，給旅客面面俱到的呵護，盡享完美的飛行旅程。

星宇航空於去年10月與台灣雅詩蘭黛集團共同響應粉紅絲帶乳癌防治活動，以粉紅絲帶投影渲染整架A330neo機身，獲得廣大的迴響，也開啟了星宇航空與台灣雅詩蘭黛集團旗下頂級品牌的攜手合作。同為頂級高端精品的市場定位，此次正值星宇航空跨足北美航線的重要時刻，台灣雅詩蘭黛集團特別隆重獻上海洋拉娜尊寵大禮，以最頂級的保養品款待星宇航空的首航貴賓。