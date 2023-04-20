LA MER海洋拉娜攜星宇航空 迎洛杉磯首航獻頂極尊寵好禮
頂級保養品牌LA MER海洋拉娜與星宇航空（2646）喜迎洛杉磯航線開航，特別為開航首月獻上尊寵好禮，凡搭乘星宇航空4月26日至5月31日台北出發至洛杉磯之頭等及商務艙旅客，即可獲得海洋拉娜旅行明星尊榮保養旅行組，給旅客面面俱到的呵護，盡享完美的飛行旅程。
星宇航空於去年10月與台灣雅詩蘭黛集團共同響應粉紅絲帶乳癌防治活動，以粉紅絲帶投影渲染整架A330neo機身，獲得廣大的迴響，也開啟了星宇航空與台灣雅詩蘭黛集團旗下頂級品牌的攜手合作。同為頂級高端精品的市場定位，此次正值星宇航空跨足北美航線的重要時刻，台灣雅詩蘭黛集團特別隆重獻上海洋拉娜尊寵大禮，以最頂級的保養品款待星宇航空的首航貴賓。
星宇航空首條長程航線，同時也是星宇航空插旗北美第一個航點—洛杉磯，即將於本（4）月26日開航，以A350新機提供頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、經濟艙四艙等服務，初期將以每週五班飛航，６月１日起增為每日一班，除精緻化的服務用品與領先業界的客艙設計深受期待，６月起機上更有與球隊：快艇隊、道奇隊聯名的系列機上服務用品，如球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙、紙杯、攪拌棒、撲克牌等，各項巧思驚喜，為飛行創造更多話題與期待。
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