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不經意性感才誘人！郭雪芙露香肩秀鎖骨　但原來是賣⋯

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
郭雪芙推薦使用皇家蜂王乳雙導眼部精華，讓眼睛無法洩漏年齡。圖／嬌蘭提供
郭雪芙推薦使用皇家蜂王乳雙導眼部精華，讓眼睛無法洩漏年齡。圖／嬌蘭提供

對於女人來說，刻意的裸露不是性感，反而是不經意的瞬間才是性感。郭雪芙又曝光一系列新照，只見她穿毛衣時，不經意露出香肩與鎖骨，散發出女人的性感魅力，讓粉絲都大呼「真的太美了」，但原來新照是為了嬌蘭新推出的皇家蜂王乳雙導眼部精華，要大家把焦點放在郭雪芙的「眼睛」。

對於演員來說，演戲時，除了對話與表情，眼神也是傳達演技的重要媒介，郭雪芙這系列新照中，不走狂野或俏麗路線，反而回歸內斂文靜感，簡單的毛衣，小露香肩，反而這種感覺最讓人舒服。

而在照片中，她也展現出毫無瑕疵的雙眸，郭雪芙表示，眼神是演員的生命，所以她特別重視保養，如果眼周有乾紋、鬆弛或下垂，顯得太過無神或疲累，不但逃不過高清畫面的考驗，同時也會耗損眼神的力道，所以我平日不只用眼霜，還會用眼部精華勤加保養，讓雙眼維持在最佳狀態。

嬌蘭新推出的皇家蜂王乳雙導眼部精華，有雙效配方：煥白亮眼蜜精華、緊提淡紋乳精華，能夠淡化疲憊感，讓眼周變得更為明亮。

嬌蘭皇家蜂王乳雙導眼部精華(左)與皇家蜂王乳雙導精華(右) 。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳雙導眼部精華(左)與皇家蜂王乳雙導精華(右) 。圖／嬌蘭提供
郭雪芙推薦使用皇家蜂王乳雙導眼部精華，讓眼睛無法洩漏年齡。圖／嬌蘭提供
郭雪芙推薦使用皇家蜂王乳雙導眼部精華，讓眼睛無法洩漏年齡。圖／嬌蘭提供
郭雪芙新照曝光，小露香肩展現清新的性感。圖／嬌蘭提供
郭雪芙新照曝光，小露香肩展現清新的性感。圖／嬌蘭提供
郭雪芙新照曝光，小露香肩展現清新的性感。圖／嬌蘭提供
郭雪芙新照曝光，小露香肩展現清新的性感。圖／嬌蘭提供

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