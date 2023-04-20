哈根達斯雪糕買3送3！萊爾富限時這5天快囤貨
哈根達斯囤貨的時機又來啦！萊爾富自4月24日至4月28日連續5天，祭出超商獨家，售價115元的「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠活動，另5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列也有任選第2件6折優惠，因應近期氣溫逐漸攀升的消暑解熱需求，萊爾富也精選多款品牌冰品享任選2件8折、3件7.5折優惠。此外，萊爾富還推出2款涼麵新品「涼麵本舖麻醬豆皮」、「涼麵本舖蒜辣麻醬雞絲」搶市，售價皆為59元，5月2日前凡購買指定涼麵除可享會員Hi點5倍送外，搭配指定飲品還可現省10元。
萊爾富這次「哈根達斯指定雪糕買3送3」超殺優惠活動，商品包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。另5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列亦享任選第2件6折優惠，多款品牌冰品享任選2件8折、3件75折優惠，包含杜老爺、小美及百吉指定冰棒、冰淇淋、甜筒、雪糕等近40支經典人氣冰品，冰品控可趁這波優惠幫冰箱補貨一番。
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