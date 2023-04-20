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哈根達斯雪糕買3送3！萊爾富限時這5天快囤貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搶攻夏日消暑商機，萊爾富推出哈根達斯指定雪糕買3送3、多項冰品優惠與涼麵新品吸客。圖／萊爾富提供
搶攻夏日消暑商機，萊爾富推出哈根達斯指定雪糕買3送3、多項冰品優惠與涼麵新品吸客。圖／萊爾富提供

哈根達斯囤貨的時機又來啦！萊爾富自4月24日至4月28日連續5天，祭出超商獨家，售價115元的「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠活動，另5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列也有任選第2件6折優惠，因應近期氣溫逐漸攀升的消暑解熱需求，萊爾富也精選多款品牌冰品享任選2件8折、3件7.5折優惠。此外，萊爾富還推出2款涼麵新品「涼麵本舖麻醬豆皮」、「涼麵本舖蒜辣麻醬雞絲」搶市，售價皆為59元，5月2日前凡購買指定涼麵除可享會員Hi點5倍送外，搭配指定飲品還可現省10元。

萊爾富這次「哈根達斯指定雪糕買3送3」超殺優惠活動，商品包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。另5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列亦享任選第2件6折優惠，多款品牌冰品享任選2件8折、3件75折優惠，包含杜老爺、小美及百吉指定冰棒、冰淇淋、甜筒、雪糕等近40支經典人氣冰品，冰品控可趁這波優惠幫冰箱補貨一番。

迎冰品旺季，萊爾富5月2日前推出杜老爺、小美及百吉等近40支冰品，任選2件8折、3件7.5折優惠。圖／萊爾富提供
迎冰品旺季，萊爾富5月2日前推出杜老爺、小美及百吉等近40支冰品，任選2件8折、3件7.5折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富自4月24日至4月28日限時5天，祭出超商獨家，售價115元的「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠活動。圖／萊爾富提供
萊爾富自4月24日至4月28日限時5天，祭出超商獨家，售價115元的「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠活動。圖／萊爾富提供
5月2日前凡至萊爾富購買指定涼麵，搭配指定飲品，可享現省10元優惠。圖／萊爾富提供
5月2日前凡至萊爾富購買指定涼麵，搭配指定飲品，可享現省10元優惠。圖／萊爾富提供

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