米蘭家具展 TOD'S、PANERAI踩點米蘭各秀工藝幽默

第61屆、2023年的米蘭家具展（Salone del Mobile）正在米蘭盛大展開，除了燈光照明、室內設計、傢俱設計品牌參展，不少源自義大利的時尚精品品牌也紛紛推出相關活動，除了嘗試跨界接觸不同面向消費者，同時也趕搭家具展熱潮，重新展示品牌在手工或精密複雜的豐富面向。

歷史源自佛羅倫斯、但以瑞士鐘表工藝聞名的沛納海（PANERAI）今年成為米蘭家具展（Salone del Mobile）的官方合作夥伴。品牌除了在展會間擁有獨立的展示空間，並推薦了多款Radiomir Quaranta腕表。Quaranta是義大利文的40，而四款精鋼、兩款貴金屬的Radiomir Quaranta腕表、全數擁有40毫米的尺寸，兼容於女性和男性手腕。亮點則首推月初時於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）現身、以Goldtech™紅金表殼搭配白色面盤的PAM01026腕表，以枕型表殼、焊接式表耳和魚雷小秒針，展現了義式風格的幾何輪廓之美。

此外義大利時尚品牌TOD’S過往則是鞋履、皮革包款的專家，這次品牌則邀請攝影師Tim Walker合作推出「工藝中之藝術」計畫，在Tim Walker的創意巧思下，TOD’S推出一系列幽默並帶點魔幻寫實甚至諷刺的風格視覺：無論換上皮衣的年輕男子被榔頭「當頭棒喝」、穿裹上一「件」皮革的東方面孔女模演示了皮料的柔韌柔美，更有將五指變為鉗子、銼刀、螺絲起子的手套，暗喻雙手的無所不能。照片並透過誇張但令人莞爾的姿態提醒了，從Di Bag到Gommino豆豆鞋的每一款TOD’S商品中，都是由工具搭配工匠巧手，並以靈活的知識技術，巧妙駕馭、催生。