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出示「日行1萬步」紀錄！爭鮮「免費送煎餅、茶碗蒸」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合步行條件者，「MAGiC TOUCH」消費99元，加購「隨行餐具組」可直接現折30元。圖／爭鮮提供
符合步行條件者，「MAGiC TOUCH」消費99元，加購「隨行餐具組」可直接現折30元。圖／爭鮮提供

4月22日為「世界地球日」，許多品牌也推出別具意義的活動。「爭鮮」集結旗下品牌，邀請民眾步行減碳。凡活動期間出示日行10,000步以上證明，消費就可加贈公仔煎餅、茶碗蒸等贈品。「中祥食品」則是推出公益款綜合餅乾，並將捐出售價40%給公益團體，讓民眾一起做愛心。

即日起至4月23日期間中，凡任一日步行10,000步以上且有證明紀錄（例：手機、手錶計步紀錄）的民眾，於4月22日、4月23日至爭鮮旗下各品牌消費，憑證明紀錄即可享不同優惠。至「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」消費滿100元，送「清茶」1盒；「爭鮮gogo」消費滿100元送「公仔煎餅」1包；「定食8」消費滿150元，送「茶碗蒸」1個；「MAGiC TOUCH」消費99元，加購「隨行餐具組」可直接現折30元。讓民眾身體力行，藉由步行減碳愛地球。

4月22日不僅為「世界地球日」，同時也是中祥食品的企業公益日。今年中祥再度推出公益款限定綜合餅乾禮盒，每盒250元，僅限訂於財團法人愛盲基金會、社團法人中華安得烈慈善協會等13間指定公益協會販售。中祥食品也會捐出售價的40%給予各大公益團體，邀請民眾發揮愛心，以行動支持社會公益事業。

中祥食品推出公益款限定綜合餅乾禮盒，每盒250元。圖／中祥食品提供
中祥食品推出公益款限定綜合餅乾禮盒，每盒250元。圖／中祥食品提供

爭鮮 品牌

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