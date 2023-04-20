出示「日行1萬步」紀錄！爭鮮「免費送煎餅、茶碗蒸」

4月22日為「世界地球日」，許多品牌也推出別具意義的活動。「爭鮮」集結旗下品牌，邀請民眾步行減碳。凡活動期間出示日行10,000步以上證明，消費就可加贈公仔煎餅、茶碗蒸等贈品。「中祥食品」則是推出公益款綜合餅乾，並將捐出售價40%給公益團體，讓民眾一起做愛心。

即日起至4月23日期間中，凡任一日步行10,000步以上且有證明紀錄（例：手機、手錶計步紀錄）的民眾，於4月22日、4月23日至爭鮮旗下各品牌消費，憑證明紀錄即可享不同優惠。至「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」消費滿100元，送「清茶」1盒；「爭鮮gogo」消費滿100元送「公仔煎餅」1包；「定食8」消費滿150元，送「茶碗蒸」1個；「MAGiC TOUCH」消費99元，加購「隨行餐具組」可直接現折30元。讓民眾身體力行，藉由步行減碳愛地球。