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連假必玩！高雄駁二沉浸式體驗「落日轉運站」好評熱賣展期延長

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「落日轉運站」高雄展期原訂至4月中，現在延長至8月底。圖／驚喜製造提供
「落日轉運站」高雄展期原訂至4月中，現在延長至8月底。圖／驚喜製造提供

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，此次攜手聯合數位文創、天使放大，於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，在各大社群掀起熱烈討論，網友們紛紛表示「第一次接觸沉浸式體驗，細節做得好真實太超值了」、「在台北就體驗過微醺大飯店，這次的微醺列車也沒讓我失望」。展期更從原訂4月中，好評加開一路延長至8月底 ，將在南台灣陪伴大家度過不一樣的夏天。

雙沉浸式作品，刷新感官體驗

驚喜製造此次從轉運樞紐的概念出發，帶來兩項交通工具為主題的沉浸式體驗作品，包含「微醺列車 The Great Tipsy : Bon Voyage」，以及英國倫敦團隊的「FLIGHT 無光飛航」，帶領觀眾進入奇幻異世界，感受陸與空的沉浸體驗。

「微醺列車」有不同的支線劇情，結局將透過觀眾們的選擇來決定。圖／驚喜製造提供
「微醺列車」有不同的支線劇情，結局將透過觀眾們的選擇來決定。圖／驚喜製造提供
「微醺列車」製作規格再突破：不同角色、多重結局，帶你踏上列車拼湊真實樣貌

不僅在空間設計上顛覆認知，每個看似普通的牆面、窗戶、掛畫⋯⋯都可能是奇幻空間的入口。同時，在劇情設計上也有所突破，結局將透過觀眾們的選擇來決定。體驗過程中你將飲用一杯微醺特調，在微醺之際，關於這台列車與角色們的秘密都將逐漸清晰。

「FLIGHT 無光飛航」此次首度降落台灣。圖／驚喜製造提供
「FLIGHT 無光飛航」此次首度降落台灣。圖／驚喜製造提供
「FLIGHT 無光飛航」：戴上耳機置身於黑暗中，你將如何分辨真實與虛假？

由英國團隊 DARKFIELD 所創作的「FLIGHT 無光飛航」，這項經典作品曾於倫敦、墨爾本、首爾等地巡演，累積國際好評。此次首度降落台灣，還原機艙真實樣貌，並透過氣動裝置技術處理，模擬飛行時的體感，給予觀眾最擬真的飛行體驗。每位旅客將配戴 360 度環繞耳機，透過細膩的聲音設計，創造遠近細節的空間感，尤其在無光環境中，所有感官將變得更加敏銳。

限量落日啤酒美妙滋味必購入、專屬徽章深具收藏意義。圖／驚喜製造提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
限量落日啤酒美妙滋味必購入、專屬徽章深具收藏意義。圖／驚喜製造提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
落日月台推出限量啤酒與專屬徽章

「落日轉運站」於駁二藝術特區設立落日月台，在這裡你可以購買到與金色三麥獨家聯名的限量落日啤酒，入口即嚐桂花清爽的甜味，並夾帶微酸口感；在酒標設計上也富有巧思，當酒瓶放正時為落日，反放酒瓶則為日出。同時，還有限量高質感落日徽章，非常值得好好收藏。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

旅遊平台超值組合熱賣中

此次「落日轉運站」更與兩大旅遊平台 KKday 與 Klook 合作，推出超值票種組合供觀眾選擇，如「FLIGHT 無光飛航」的機加酒四人票、以及加購高鐵車票享「最低75折」起之優惠。

即將到來的五一連假，別忘了為自己安排一趟高雄之旅，前進駁二預約體驗「落日轉運站」，讓前所未有的感官享受豐富你的美好假期、留下難忘回憶。更多體驗內容與購票資訊，請詳見下方說明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

購票資訊

落日轉運站 Sunset Terminal

活動地點｜ 駁二藝術特區蓬萊區B10倉庫

購票連結｜ https://utm.to/4tand9

優惠資訊｜官網限定優惠，購買雙作品套票輸入「udnsunset」再折100元

總策劃：驚喜製造 Surprise Lab

共同主辦：聯合數位文創、天使放大

共同策劃：風狗浪

協力策劃：DARKFIELD

指定旅宿夥伴：城市商旅、承億酒店

旅遊夥伴： KKday Klook

造飛機夥伴：榖米機工、真空制作、苰莆室內裝修

造火車夥伴：有直感空間設計工作室、木罐子設計製作

特別感謝：SUNMAI 金色三麥、方陣聯合、駁二藝術特區、TopTime急速時刻

駁二

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