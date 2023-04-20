路邊攤也能Apple Pay！蘋果推「iPhone卡緊收」用iPhone就能感應收款

蘋果宣布「iPhone卡緊收（Tap to Pay on iPhone）於台灣登場。解決過往小店家或是沒有固定店面的商家難以使用Apple Pay收款的痛點，讓iPhone變身刷卡機，只要支付平台和App開發人員將「iPhone卡緊收」整合到他們的iOS App中，就能快速、簡單且安全地接受Apple Pay、感應式信用卡和簽帳金融卡。據了解，台灣是美國以外的第一個國際市場導入此服務，而中國信託銀行和TapPay將成為首批向其台灣商業客戶提供「iPhone卡緊收」的支付平台，其中包括台灣大哥大和55688台灣大車隊。台北富邦銀行將於今年稍後加入。

商家現在可以在搭載iOS 16.4的iPhone XS或以上版本的裝置上，透過支援的iOS App解鎖感應支付。結帳時，商家只要簡單請顧客將他們iPhone或Apple Watch上的Apple Pay、感應式信用卡或簽帳金融卡，或者其他電子錢包，靠近商家的iPhone，交易便會透過NFC技術安全地完成。「iPhone卡緊收」無須額外的硬體即可接受感應式付款，因此商家可以在任何他們進行商業活動的地點收款，而且客戶的付款資料受到與Apple Pay相同的技術保護。