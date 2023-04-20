JINS限定母親節優惠與普發現金折扣 放大你的6,000元買到最超值！

值得感恩節日—「母親節」就要到來，你是否物色好禮物了呢？日本銷量第一眼鏡品牌JINS推出媽媽們最愛，除了可一鏡兩用，CP值超高的Switch系列眼鏡，還有母親節活動優惠，以及普發現金優惠加碼6000折600超殺活動，等於直接放大手中的6,000元。

網友曾票選過，媽媽最不想要的母親節禮物，就是很多人會想送的「鍋具」。所以想送到心坎裡，就該仔細思考媽媽需要什麼？懂得精打細算的媽媽們，一定會對JINS的Switch系列眼鏡有興趣。它可以是日常工作生活用的光學眼鏡，也是戶外活動的造型太陽眼鏡，可以隨場合跟穿搭輕鬆切換，隨興便利。

JINS Switch系列眼鏡，大方框，3,980元。圖／JINS提供

JINS的人氣暢銷Switch系列眼鏡，這一季還推出新框型與新配色前掛鏡片。利用了針對亞洲人而設計，可以修飾臉型的大方框和多邊形框，分別可搭配墨藍色、粉咖色的前掛鏡片。而且JINS是採用輕盈但強韌的TR樹脂材質製成鏡片，所以長時間配戴也不會讓鼻樑感受到壓力。

JINS Switch系列眼鏡，多邊形框，3,980元。圖／JINS提供

值得關注的是JINS還在Switch系列的鏡腳的前端，綴有立體紋路裝飾，提升質感與品味。同時考量到實用性，在鏡腳加上腳套與防滑紋路設計，提供穩定不滑落配戴感。適逢母親節到來，JINS除了有新款Switch系列眼鏡，還推出了不同購物優惠，在活動期間指定商品甚至能下殺5折、配鏡並升級多焦點鏡片，享鏡片9折優惠，更有滿額贈禮品陶瓷小碟和300元好友分享券一張。

JINS還在Switch系列的鏡腳的前端，綴有立體紋路裝飾，提升質感與品味。同時考量到實用性，在鏡腳加上腳套與防滑紋路設計，提供穩定不滑落配戴感。圖／JINS提供

另外，剛領到普發金還不知道如何運用嗎？JINS從即日起到5月底，推出了「放大你的6,000元」活動，單筆消費滿6,000元現折600元，更能與母親節優惠折扣，合併使用。讓你能跟媽媽一人一副新款眼鏡或夏季必備的太陽眼鏡，同時買到最超值的母親節禮物。

適逢母親節到來，JINS除了有新款Switch系列眼鏡，還提供滿額贈禮品陶瓷小碟。圖／JINS提供