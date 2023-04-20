建築偵探李清志看大稻埕 永遠的「台灣第一豪宅」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
實踐大學建築系教授李清志(右一)暢談大稻埕建築之美。記者黃義書／攝影
實踐大學建築系教授李清志(右一)暢談大稻埕建築之美。記者黃義書／攝影

1920年代的大稻埕，西方建築與中國廟宇在此交會，更匯集了台灣大家族文化、茶葉文化、酒家菜文化、藝旦文化、洋行教會文化等。百年後，這些見證流金歲月的建築外表依然輝煌，內在則與新時代的城市文化交織出新的肌理。遠東建築獎昨於大稻埕舉辦歷史建築講堂，邀來實踐大學建築系教授李清志、淡江大學榮譽教授周宗賢講解大稻埕歷史建築，遠東集團董事長徐旭東和遠東百貨總經理徐雪芳皆出席聆聽，聽得津津有味。

被封為「建築偵探」的李清志，秀出在大稻埕拍攝的街景照片，畫面讓人誤會身處巴黎或京都。他表示，台北城中區是日本人建造的街區，是日本政府邀日本建築師來台建造，建築比例和裝飾風格謹守規範。大稻埕的建築則是台灣豪富聘工匠設計，融合東西特色、風格自由。

「即使走進廢棄的巷子，你也可以從老房子華美的裝飾風格，瞥見大稻埕輝煌的過去。」李清志表示，百年前的「台灣第一豪宅」陳天來故居，迄今還是他心中的「台灣第一豪宅」，帝寶也比不上。

1980年代，台灣湧現保護古蹟的呼聲。李清志表示，當時的大稻埕經歷都市更新與古蹟保護的衝突，居民擔憂房子不能改建影響權益，許多建築學者的名字遭高掛於老屋牆面「示眾」。之後政府改用「容積移轉」的獎勵政策鼓勵居民保護老房子，結果皆大歡喜。周宗賢則說，當時也曾有拓寬老街街道之議，還好最終保存舊貌，老街的味道得以延續。

如何活用老街老建築，不讓老街變成「死去的街道」，則是現代大稻埕的重要議題。李清志展示許多大稻埕咖啡館的照片，認為老屋轉型轉型咖啡館是很好的活化方式。一方面咖啡的香氣可以驅走老屋的霉味，一方面用咖啡邀請民眾打開老屋的大門。老屋轉型書店也是絕佳的活化方式，如讀書共和國集團創辦人郭重興將家族老屋轉型為「郭怡美書店」。

歷史建築 大稻埕 老屋

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