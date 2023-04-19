三星名廚Thomas Bühner唯一餐廳落腳大直 4/26開幕

Fine Dining該有多「Fine」？來自德國奧斯納布魯克（Osnabrück）、所屬「La Vie」餐廳自2011年起連續7年獲米其林三星肯定的名廚Thomas Bühner（傅納斯），透過即將在4月26日於台北大直「NOKE 忠泰樂生活」開幕的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，以優雅又細膩的方式，向我們展現了他所定義的「Fine」。

不同於國際名廚與台灣餐廳的合作，經常僅止於「客座」或「顧問」，擁有超過 30 年米其林餐廳廚房經驗的Thomas Bühner，不但將個人唯一的餐廳開在台北（位於德國的「La Vie」已於2018年結束營業），他更投入資本，與台灣合作夥伴共同投資，並親自經營管理。

「La Vie 睿麗餐廳」主打當代歐陸料理（Modern European Cuisine），總共規劃 28 個座位（包括兩個分別能容納4位與8至10位的私人包廂），僅供應晚餐，本季季節菜單共11道料理，每人8988元+10%。餐廳採完全預約制，唯一的訂席管道為inline系統，可供線上訂位的人數為1至4位，僅接待12歲（含）以上的賓客。

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」共設有28席座位，僅供應晚餐。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

Thomas Bühner表示：「對於餐廳的經營哲學，最重要的就是為客人創造美好時刻和難忘記憶，盡情享受愉悅的用餐體驗，這絕對是我們的堅定目標。」

餐廳空間設計由德國知名設計師 Olaf Kitzig 的工作室負責，採用綠色、岩石和藍色等大地色為基調，搭配以台灣北部金瓜石為靈感的低調璨金色，反映出寶島台灣的歷史性與島嶼特性。置身其中，感受到的是細膩、優雅、溫暖又和諧的氛圍。

「La Vie 睿麗餐廳」所打造的透明半開放式廚房，堪稱是台灣首見的「米其林廚師的夢幻頂級廚房」。Thomas Bühner憑藉著超過 30 年的米其林餐廳廚房經驗，對工作檯面高度、檯面材質與工法、檯面下踢腳板材質與角度設計、冷凍櫃不同溫度的需求及容量大小規畫…等細節，都有非常明確的要求；為了確保量身打造廚房中島設備的最高機能性，他更親自到訪德國頂級商用廚具設備製造商 MKN 總部，與工程設計人員當面討論所需要的規格配備。

廚房中島設備來自德國頂級商用廚具設備製造商MKN。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

餐廳所有菜單均由Thomas Bühner 親自設計， 並與曾擔任香港米其林1星餐廳EPURE主廚的駐店行政主廚楊展浩 （Xavier Yeung），密切討論交流後定案，將其舉世聞名的「三維料理哲學」，完整自德國移植而來。

Thomas Bühner認為料理靈魂來自於「食材各自的純粹天然風味」、「講究並調整烹調料理手法的過程」、「全方位延伸連貫每道料理風味」三個維度。待在台灣這段期間，他也樂於走出廚房，親自去了解台灣人喜歡吃些什麼；在合作夥伴「La Vie 睿麗餐廳」執行長吳睿弘的領路下，Thomas Bühner從高檔日料、法料，一路吃到港都海鮮、街邊小吃與鹹酥雞。有感於台灣人對於日料魚生的喜愛，他的最新一季套餐中，也刻意融入若干轉借自日料的風味元素，算是對台灣人的「台式味蕾」遞出橄欖枝。

前菜「青魽、小黃瓜、柚子」以熟成15天的青魽，搭配以小黃瓜為基底的醬汁，輔以用柚子跟蛋黃做成的沾醬與綜合香料粉，吃起來甘美清爽，入喉後還在舌尖上留下柚子胡椒的餘韻，令人回味無窮。

前菜「青魽、小黃瓜、柚子」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

歐洲春季常吃到的白蘆筍，在「白蘆筍、鮪魚下巴、巴倫茲醬」這道菜中，以簡單的水煮方式入饌，搭配油脂豐厚的煙燻鮪魚下巴與巴倫茲醬；Thomas Bühner特別加入以樹薯粉與墨魚汁做成的脆片，不但讓這道菜多了一層酥脆的口感，也增添了鹹鮮。

前菜「白蘆筍、鮪魚下巴、巴倫茲醬」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

主菜「A5 和牛、橄欖魚子醬、綠蘆筍」為A5 和牛搭配上用牛肉湯汁、赤味噌、跟熟成米醋做成的醬汁，不但讓化解了A5 和牛的膩感，也讓主菜的滋味在醬汁的助陣下，變得更加豐厚飽滿。

「La Vie 睿麗餐廳」執行長吳睿弘表示，餐廳以立足台灣、面向亞洲市場為目標，「我們期待餐廳未來繼續推陳出新，為賓客們帶來更多的驚喜和無與倫比的美食饗宴，成為台灣、甚至是全世界最好的餐廳之一。」

◎La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳

．地址：台北市中山區樂群三路 200 號 1 樓（「NOKE 忠泰樂生活」時尚商場）

．營業時間：週二至週六 18:00～22:00（最後入席時間19:30）、週日與週一公休

．訂位方式：inline 系統