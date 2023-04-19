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三星名廚Thomas Bühner唯一餐廳落腳大直 4/26開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
德國米其林三星名廚Thomas Bühner（左），攜手行政主廚楊展浩，於「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」提供當代歐陸料理。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。
德國米其林三星名廚Thomas Bühner（左），攜手行政主廚楊展浩，於「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」提供當代歐陸料理。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

Fine Dining該有多「Fine」？來自德國奧斯納布魯克（Osnabrück）、所屬「La Vie」餐廳自2011年起連續7年獲米其林三星肯定的名廚Thomas Bühner（傅納斯），透過即將在4月26日於台北大直「NOKE 忠泰樂生活」開幕的「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」，以優雅又細膩的方式，向我們展現了他所定義的「Fine」。

不同於國際名廚與台灣餐廳的合作，經常僅止於「客座」或「顧問」，擁有超過 30 年米其林餐廳廚房經驗的Thomas Bühner，不但將個人唯一的餐廳開在台北（位於德國的「La Vie」已於2018年結束營業），他更投入資本，與台灣合作夥伴共同投資，並親自經營管理。

「La Vie 睿麗餐廳」主打當代歐陸料理（Modern European Cuisine），總共規劃 28 個座位（包括兩個分別能容納4位與8至10位的私人包廂），僅供應晚餐，本季季節菜單共11道料理，每人8988元+10%。餐廳採完全預約制，唯一的訂席管道為inline系統，可供線上訂位的人數為1至4位，僅接待12歲（含）以上的賓客。

「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」共設有28席座位，僅供應晚餐。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。
「La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳」共設有28席座位，僅供應晚餐。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

Thomas Bühner表示：「對於餐廳的經營哲學，最重要的就是為客人創造美好時刻和難忘記憶，盡情享受愉悅的用餐體驗，這絕對是我們的堅定目標。」

餐廳空間設計由德國知名設計師 Olaf Kitzig 的工作室負責，採用綠色、岩石和藍色等大地色為基調，搭配以台灣北部金瓜石為靈感的低調璨金色，反映出寶島台灣的歷史性與島嶼特性。置身其中，感受到的是細膩、優雅、溫暖又和諧的氛圍。

「La Vie 睿麗餐廳」所打造的透明半開放式廚房，堪稱是台灣首見的「米其林廚師的夢幻頂級廚房」。Thomas Bühner憑藉著超過 30 年的米其林餐廳廚房經驗，對工作檯面高度、檯面材質與工法、檯面下踢腳板材質與角度設計、冷凍櫃不同溫度的需求及容量大小規畫…等細節，都有非常明確的要求；為了確保量身打造廚房中島設備的最高機能性，他更親自到訪德國頂級商用廚具設備製造商 MKN 總部，與工程設計人員當面討論所需要的規格配備。

廚房中島設備來自德國頂級商用廚具設備製造商MKN。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。
廚房中島設備來自德國頂級商用廚具設備製造商MKN。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

餐廳所有菜單均由Thomas Bühner 親自設計， 並與曾擔任香港米其林1星餐廳EPURE主廚的駐店行政主廚楊展浩 （Xavier Yeung），密切討論交流後定案，將其舉世聞名的「三維料理哲學」，完整自德國移植而來。

Thomas Bühner認為料理靈魂來自於「食材各自的純粹天然風味」、「講究並調整烹調料理手法的過程」、「全方位延伸連貫每道料理風味」三個維度。待在台灣這段期間，他也樂於走出廚房，親自去了解台灣人喜歡吃些什麼；在合作夥伴「La Vie 睿麗餐廳」執行長吳睿弘的領路下，Thomas Bühner從高檔日料、法料，一路吃到港都海鮮、街邊小吃與鹹酥雞。有感於台灣人對於日料魚生的喜愛，他的最新一季套餐中，也刻意融入若干轉借自日料的風味元素，算是對台灣人的「台式味蕾」遞出橄欖枝。

前菜「青魽、小黃瓜、柚子」以熟成15天的青魽，搭配以小黃瓜為基底的醬汁，輔以用柚子跟蛋黃做成的沾醬與綜合香料粉，吃起來甘美清爽，入喉後還在舌尖上留下柚子胡椒的餘韻，令人回味無窮。

前菜「青魽、小黃瓜、柚子」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。
前菜「青魽、小黃瓜、柚子」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

歐洲春季常吃到的白蘆筍，在「白蘆筍、鮪魚下巴、巴倫茲醬」這道菜中，以簡單的水煮方式入饌，搭配油脂豐厚的煙燻鮪魚下巴與巴倫茲醬；Thomas Bühner特別加入以樹薯粉與墨魚汁做成的脆片，不但讓這道菜多了一層酥脆的口感，也增添了鹹鮮。

前菜「白蘆筍、鮪魚下巴、巴倫茲醬」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。
前菜「白蘆筍、鮪魚下巴、巴倫茲醬」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

主菜「A5 和牛、橄欖魚子醬、綠蘆筍」為A5 和牛搭配上用牛肉湯汁、赤味噌、跟熟成米醋做成的醬汁，不但讓化解了A5 和牛的膩感，也讓主菜的滋味在醬汁的助陣下，變得更加豐厚飽滿。

「La Vie 睿麗餐廳」執行長吳睿弘表示，餐廳以立足台灣、面向亞洲市場為目標，「我們期待餐廳未來繼續推陳出新，為賓客們帶來更多的驚喜和無與倫比的美食饗宴，成為台灣、甚至是全世界最好的餐廳之一。」

◎La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳

．地址：台北市中山區樂群三路 200 號 1 樓（「NOKE 忠泰樂生活」時尚商場）

．營業時間：週二至週六 18:00～22:00（最後入席時間19:30）、週日與週一公休

．訂位方式：inline 系統

甜點「甜菜根、優格、椰子」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。
甜點「甜菜根、優格、椰子」。圖／La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳提供。

餐廳 廚房

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