LOEWE夏季度假限定店開幕 劉以豪化身「海芋葛格」

西班牙品牌LOEWE自2017年起每年夏季都會推出以海島度假為主題的Paula's Ibiza系列，今年更首度與瑪黑café合作成立獨立街邊的臨時限定店，自即日起至5月14日止在台北市中山區期間限定店販售Paula's Ibiza系列服飾配件之外，更於快閃期間與瑪黑café合作推出LOEWE限定下午茶套餐，採預約制並僅能透過加入LOEWE LINE官方帳號進行線上預約。訂位系統預計4月21日上午八點開放預約，限定店Café將於4月23日至5月14日對外營業。

而在全新系列上市前夕，藝人劉以豪、王淨、王柏傑、朱軒洋、管麟都出席開幕派對。劉以豪身穿這系列最具代表性的「海芋」背心，是品牌以特殊工藝將整片完整的海芋葉做成猶如皮革般神奇質感，劉以豪一出場就笑稱自己今天是「海芋葛格」，並表示自己很喜歡這次各種草葉編織的包款，很適合穿去海邊走走。王淨則透露自己最愛手上的LOEWE Bracelet手環肩背包，很早就私下入手同款黑色包，這次款式豐富的草帽也很喜歡。

期間限定店以藝術總監Jonathan Anderson童年的沙灘回憶為靈感，堆疊各種大小彩色的沙雕城堡模具，而復古風格的玫瑰印花圖騰，則是來自Paula's 這家Ibiza選品店創始的圖案，也出現在本季各式男女服飾。話題之作海芋葉子服裝，男生版將整片葉子經處理後縫在背心上，女生版則可直接以皮革綁帶穿上身。部份鉤織polo衫及連身裙綴上樹葉圖騰，還有多款大量茴香圖案的服飾，是以藍晒法精心製作，讓季節感的各式植物都能輕鬆上身。

編織包款有酒椰葉、棕櫚葉、和皮革編織三種不同風格，其中酒椰葉纖維圓潤厚實，但也較為延展，因此編織方式變化豐富，為本季多款新包注入全新風采，例如包型方正的Font托特包，共提供3種不同尺寸，而且Iraca棕櫚纖維編織包及全新Font托特包都是由馬達加斯加及哥倫比亞的社區手工製作，LOEWE每售出一個編織包即捐贈15歐元支援當地社區，捐款將會資助哥倫比亞的大學獎學金計劃及於馬達加斯加興建的工藝培訓學校。