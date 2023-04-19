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華航攜手頤宮高空上菜 首創台灣米其林三星機上餐點

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航宣布與米其林三星頤宮中餐廳合作，4/21起全新推出「高空三星私房食藝」機上餐點，雲品國際董事長盛治仁(左三)、中華航空總經理高星潢(右三)、米其林三星餐廳頤宮行政主廚陳偉強(左二)、華膳空廚主廚莊易儒(右二)共同出席餐點發表記者會，見證航空美食饗宴寫下新頁。圖／華航提供
華航宣布與米其林三星頤宮中餐廳合作，4/21起全新推出「高空三星私房食藝」機上餐點，雲品國際董事長盛治仁(左三)、中華航空總經理高星潢(右三)、米其林三星餐廳頤宮行政主廚陳偉強(左二)、華膳空廚主廚莊易儒(右二)共同出席餐點發表記者會，見證航空美食饗宴寫下新頁。圖／華航提供

華航空宣布與台灣唯一的米其林三星頤宮中餐廳合作，全新推出「高空三星私房食藝」機上餐點，自4月21日起於台灣出發的歐洲、美加長程航班登場，由頤宮精心設計華航專屬菜單，讓豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的所有旅客，都有機會在雲端享受星級美饌。這是台灣米其林三星餐廳首度進軍萬呎高空，為航空美食饗宴再寫下新頁。

華航總經理高星潢表示，創造旅客最大滿意度，一直是華航努力追求的目標，華航相當榮幸能與君品酒店頤宮中餐廳合作，首創台灣米其林三星餐點全艙等供應，只要搭乘華航歐美航線，經濟艙也能品嚐頤宮三星級美味，期待給旅客耳目一新的餐飲體驗。華航身為全球航空產業ESG標竿，除了指標性米其林星級餐廳，也積極尋找選用在地食材、善盡企業社會責任的合作夥伴，而獲AMOT食材溯源三星餐廳認證的頤宮同樣重視環境友善，長期推動 ESG 發展，雙方攜手透過料理將對永續經營的堅持傳達給每位搭機旅客。

華航指出，深受政商名流愛戴的君品酒店-頤宮中餐廳，為台灣唯一連續 5 年蟬聯米其林三星的餐廳，以精巧飲茶點心及廣東筵席菜聞名，擄獲國內外饕客的胃。華航邀請頤宮合作，以星級料理搶攻客運復甦商機，由台灣第一位米其林主廚「強哥」陳偉強拿手菜發想，並納入頤宮備受常客青睞的私房佳餚，精心復刻三星主廚兒時記憶的美好味道。

本次推出的機上餐點，豪華商務艙包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕、以及糖芋頭；主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜，此外還有頤宮必點的超人氣酥皮焗叉燒包、港式甜品腐竹薏米糖水。未來也將隨季節更迭，主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，不斷為華航旅客帶來味蕾上的驚喜。

豪華經濟艙及經濟艙也吃的到充滿「港式風情」的三星料理，豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯，無論是搭乘華航班機到洛杉磯商務旅行，或是直飛羅馬觀光旅遊，飛往歐洲與美加的全艙等旅客都可以在旅途中大啖米其林美食，豪華商務艙及豪華經濟艙旅客也可於出發前透過華航網站網路獨享餐預選餐點。

華航致力以優異的飛航服務品質，結合機上精緻餐飲文化，滿足每一位旅人，華航於1992年首開空中餐飲異業合作先驅，不僅讓機上旅客品嚐美食，更是協助台灣餐飲行銷全球；在2012年也引領風潮，搶先將米其林餐點搬上雲端，廣受旅客好評及喜愛。華航持續與國內外各大知名品牌合作，提供更永續創新的餐飲服務，期望滿足旅客日趨多元的味蕾。

華航積極布建綿密航網，自3月復飛台北-羅馬航線後，歐洲飛航航點已恢復至疫前規模，並將在7月開航布拉格，長程航線直飛歐美共計11個航點，每週提供近60班次往返，讓搭乘華航的旅客將有機會品嚐到米其林三星高空私房佳餚。

豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜，搭配頤宮四品前菜享用，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕以及糖芋頭；點心則能享用頤宮超人氣酥皮焗叉燒包，並品嚐港式甜品腐竹薏米糖水。圖／華航提供
豪華商務艙主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜，搭配頤宮四品前菜享用，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕以及糖芋頭；點心則能享用頤宮超人氣酥皮焗叉燒包，並品嚐港式甜品腐竹薏米糖水。圖／華航提供
豪華經濟艙主菜提供荷葉臘味蒸雞飯，飛往歐洲與美加的全艙等旅客都可以在旅途中大啖米其林美食。圖／華航提供
豪華經濟艙主菜提供荷葉臘味蒸雞飯，飛往歐洲與美加的全艙等旅客都可以在旅途中大啖米其林美食。圖／華航提供
隨季節更迭，豪華商務艙主菜主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，不斷為華航旅客帶來味蕾上的驚喜。圖／華航提供
隨季節更迭，豪華商務艙主菜主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，不斷為華航旅客帶來味蕾上的驚喜。圖／華航提供
搭經濟艙也吃得到米其林三星，經濟艙旅客將能享用頤宮主廚精選蔥薑滑雞煲飯。圖／華航提供
搭經濟艙也吃得到米其林三星，經濟艙旅客將能享用頤宮主廚精選蔥薑滑雞煲飯。圖／華航提供

華航 米其林

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