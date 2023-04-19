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Blackpink Jisoo現身綜藝節目 皮衣造型上身既帥又美 粉絲「Jisoo穿什麼都是對的！」
南韓人氣女團Blackpink時隔4年再登上Coachella音樂祭，四人表演的片段更是打破世界紀錄，有著300億次以上的播放量。其中成員Jisoo近期則有洗腦Solo單曲「flower」同樣成為現象級話題，而她為了宣傳新歌也屢上韓國綜藝節目，所穿搭的造型又成為網友熱議焦點。
BLACKPINK成員Jisoo在知名南韓主持人朴明洙的Youtube綜藝節目HALMYUNGSOO現身，拋開偶像包袱，在鏡頭前呈現又呆又萌的樣子，讓許多人意外，原來她如此有趣又可愛，因此圈粉無數。而Jisoo在綜藝節目上，穿著的皮衣夾克也受到網友的關注，因為有著修身剪裁，加上簡約的金屬拉鍊設計，為英倫品牌ALLSAINTS經典款Dalby羊皮騎士皮衣。乾淨俐落線條，簡單搭配碎花洋裝或牛仔褲就能呈現率性魅力，而Jisoo也忠實的凸顯了既帥又美的風格。
另外，Sandro本季的男裝也有泰星們的加持，而受到討論。因為BL神劇「黑幫少爺愛上我」爆紅，曾經來台的Apo（陳立波）、Mile（張澤毅）在日前的曼谷潑水節活動時，再度以「螢幕CP」合體。為了符合夏日氛圍，陳立波跟張澤毅分別選穿Sandro春夏系列粉橘印花襯衫與藍黑直條紋襯衫，內搭白色網眼背心的造型，若隱若現的展現精實身材，加上兩人親暱互動，直接嗨翻現場粉絲。
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