Blackpink Jisoo現身綜藝節目 皮衣造型上身既帥又美 粉絲「Jisoo穿什麼都是對的！」

隨著原在美國參加切科拉音樂節的柾國飛奔回韓，歡送同團成員J-hope從軍，他所代言的Calvin Klein也適時的曝光了第二波形象帥照。雖然性感程度不像先前的大片，但柾國又慾又撩的眼神，仍舊讓ARMY（粉絲）癡狂，回應說「有穿跟沒穿一樣！」

2023-04-19 18:43