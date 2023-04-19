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時尚家具聯手大師登米蘭設計周 愛馬仕椅子、LV燈超美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供

2023米蘭設計週自當地時間4月17日起至23日止於登場，許多時尚風格品牌也在期間發表新作。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於米蘭塞爾貝洛尼宮（Palazzo Serbelloni）展出與多位設計大師合作的共11款全新 Objets Nomades生活藝術傢俱系列作品，包括日前才登台展出、國際知名澳洲設計大師Marc Newson 創作的Cabinet of Curiosities。愛馬仕（Hermès ）家居新作從材料中汲取靈感，以去蕪存菁的減法設計呈現新作。FENDI Casa則在位於斯卡拉廣場的FENDI米蘭精品店中展出，多款作品讓人聚焦品牌精湛的皮革工藝。在於米蘭奇特里奧宮（Palazzo Citterio）登場的Dior Maison則持續去年與大師Philippe Starck的合作，推出此次最具有代表性的Monsieur Dior扶手椅。

路易威登生活藝術傢俱系列主張富有創意的功能性傢俱和物品，今年與長期合作的Atelier Oï推出4件新作：Spiral Chandelier吊燈由多個香檳色金屬圓環與以典雅手法扭轉出的36條雙色皮帶相互交錯，Quetzal裝飾生動的皮革製羽毛，Piva掛燈由57個磨砂玻璃手鐲點綴折疊雙色皮革的花瓣，Origami Bowls由巧妙折疊和開槽的單塊皮革製成。倫敦設計師Raw Edges以網球為靈感創作出具有雕塑感和俏皮風格的Binda扶手椅和沙發，以Monogram為靈感，Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾由15個花形玻璃泡組成的透明圓柱；而Studio Louis Vuitton創造的Flower Carafe和Twist Glass擁有行雲流水的意象。最後，路易威登一年一度的游牧建築作品則是法國建築師Marc Fornes的遊牧亭（Nomadic Pavilion）。

愛馬仕於2023年米蘭設計週展示的家居創作，匯聚了古樸、自然活力、極簡等豐富多元的視覺美學。活動展區捨棄所有多餘的裝飾，僅以鐵桿與混凝土建構出幾何框架，以極簡方式呈現。 Jasper Morrison以輕盈、現代的細節重新詮釋愛馬仕1930年代包覆皮革、稜角分明的幾何造型座椅；丹麥設計師Cecilie Manz構思的北歐風格Ancelle d’Hermès扶手椅以實木椅架搭配皮革座墊；Contour d'Hermès沙發以愛馬仕的皮革工藝傳統製作，椅墊以羊毛和竹節棉質帆布打造。以吹製玻璃製作的極簡風格檯燈、簡約精緻的傳統裝飾座椅，以及飾以精美手工刺繡圖紋的地毯，皆展現愛馬仕對於有機材質的堅持。早餐套組瓷器餐具、地毯與毛毯上，以歡快線條勾勒的馬術元素向品牌傳統致敬。

FENDI Casa的設計環繞三大主軸：與工藝有關的Crafting、打造舒適氛圍的Family，以及散發出強烈迷人魅力的Vibrant，色調上延續時裝的典雅氣息：從煙草色和米色開始，逐漸變成柔和洗練的灰色和粉紅色。三款新座椅包括以Peekaboo包為靈感的Peekasit，將Pequin條紋放大成3D立體圖案的的Blown，以及運用高級皮件製作細節和工藝的Taiko，另外還有一款由Dimorestudio設計的Eros桌子，以及Cristina Celestino設計的Ottavia餐椅。床架新增Delano與Totu兩款新作，燈具延續與Louis Poulsen品牌的密切合作。設計週期間更特地請荷蘭設計師Joost van Bleiswijk以FENDI的拱門圖案為出發點來設計展示櫥窗。

愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
國際知名澳洲設計大師Marc Newson創作的Cabinet of Curiosities將路易威登標誌性的硬箱變成優雅的展示櫃。圖／路易威登提供
國際知名澳洲設計大師Marc Newson創作的Cabinet of Curiosities將路易威登標誌性的硬箱變成優雅的展示櫃。圖／路易威登提供
全新Dior by Starck系列將於2024年在特定Dior精品店發售，並可透過所有Dior精品店訂購。圖／Dior提供
全新Dior by Starck系列將於2024年在特定Dior精品店發售，並可透過所有Dior精品店訂購。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與 Philippe Starck 第二年的合作關係，打造經典雋永的家飾系列，推出此次最具有代表性的Monsieur Dior扶手椅。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與 Philippe Starck 第二年的合作關係，打造經典雋永的家飾系列，推出此次最具有代表性的Monsieur Dior扶手椅。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與 Philippe Starck 第二年的合作關係，打造經典雋永的家飾系列，推出此次最具有代表性的Monsieur Dior扶手椅。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與 Philippe Starck 第二年的合作關係，打造經典雋永的家飾系列，推出此次最具有代表性的Monsieur Dior扶手椅。圖／Dior提供
FENDI Casa在2023年米蘭設計週發表全新2023年家具系列。圖／FENDI提供
FENDI Casa在2023年米蘭設計週發表全新2023年家具系列。圖／FENDI提供
Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾極富創意，由15個花形玻璃泡組成的透明圓柱，靈感來自路易威登的標誌性的Monogram，在點亮時似乎神奇地漂浮著。圖／路易威登提供
Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾極富創意，由15個花形玻璃泡組成的透明圓柱，靈感來自路易威登的標誌性的Monogram，在點亮時似乎神奇地漂浮著。圖／路易威登提供
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
Studio Louis Vuitton創造的Twist Glass擁有行雲流水的意象，靈感來自路易威登的Monogram花朵，並由威尼斯工匠手工製作。圖／路易威登提供
Studio Louis Vuitton創造的Twist Glass擁有行雲流水的意象，靈感來自路易威登的Monogram花朵，並由威尼斯工匠手工製作。圖／路易威登提供
路易威登一年一度的游牧建築作品將展出法國建築師Marc Fornes的遊牧亭（Nomadic Pavilion）。圖／路易威登提供
路易威登一年一度的游牧建築作品將展出法國建築師Marc Fornes的遊牧亭（Nomadic Pavilion）。圖／路易威登提供
FENDI Casa在2023年米蘭設計週發表全新2023年家具系列。圖／FENDI提供
FENDI Casa在2023年米蘭設計週發表全新2023年家具系列。圖／FENDI提供
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於米蘭發表最新家居創作。圖／愛馬仕提供
FENDI與荷蘭設計師Joost van Bleiswijk合作構思，在斯卡拉廣場精品店為2023年米蘭家具展展示精美的櫥窗設計。圖／FENDI提供
FENDI與荷蘭設計師Joost van Bleiswijk合作構思，在斯卡拉廣場精品店為2023年米蘭家具展展示精美的櫥窗設計。圖／FENDI提供
全新Dior by Starck系列將於2024年在特定Dior精品店發售，並可透過所有Dior精品店訂購。圖／Dior提供
全新Dior by Starck系列將於2024年在特定Dior精品店發售，並可透過所有Dior精品店訂購。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與Philippe Starck第二年的合作關係，此為Jasmine Abdellatif Starck與Philippe Starck。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與Philippe Starck第二年的合作關係，此為Jasmine Abdellatif Starck與Philippe Starck。圖／Dior提供
路易威登一年一度的游牧建築作品將展出法國建築師Marc Fornes的遊牧亭（Nomadic Pavilion）。圖／路易威登提供
路易威登一年一度的游牧建築作品將展出法國建築師Marc Fornes的遊牧亭（Nomadic Pavilion）。圖／路易威登提供
FENDI Casa在2023年米蘭設計週發表全新2023年家具系列。圖／FENDI提供
FENDI Casa在2023年米蘭設計週發表全新2023年家具系列。圖／FENDI提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與Philippe Starck第二年的合作關係。圖／Dior提供
2023年米蘭國際家具展，Dior Maison續寫與Philippe Starck第二年的合作關係。圖／Dior提供

愛馬仕 LV

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