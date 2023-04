時尚家具聯手大師登米蘭設計周 愛馬仕椅子、LV燈超美

2023米蘭設計週自當地時間4月17日起至23日止於登場,許多時尚風格品牌也在期間發表新作。路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)於米蘭塞爾貝洛尼宮(Palazzo Serbelloni)展出與多位設計大師合作的共11款全新 Objets Nomades生活藝術傢俱系列作品,包括日前才登台展出、國際知名澳洲設計大師Marc Newson 創作的Cabinet of Curiosities。愛馬仕(Hermès )家居新作從材料中汲取靈感,以去蕪存菁的減法設計呈現新作。FENDI Casa則在位於斯卡拉廣場的FENDI米蘭精品店中展出,多款作品讓人聚焦品牌精湛的皮革工藝。在於米蘭奇特里奧宮(Palazzo Citterio)登場的Dior Maison則持續去年與大師Philippe Starck的合作,推出此次最具有代表性的Monsieur Dior扶手椅。

路易威登生活藝術傢俱系列主張富有創意的功能性傢俱和物品,今年與長期合作的Atelier Oï推出4件新作:Spiral Chandelier吊燈由多個香檳色金屬圓環與以典雅手法扭轉出的36條雙色皮帶相互交錯,Quetzal裝飾生動的皮革製羽毛,Piva掛燈由57個磨砂玻璃手鐲點綴折疊雙色皮革的花瓣,Origami Bowls由巧妙折疊和開槽的單塊皮革製成。倫敦設計師Raw Edges以網球為靈感創作出具有雕塑感和俏皮風格的Binda扶手椅和沙發,以Monogram為靈感,Atelier Biagetti的Flower Tower燈飾由15個花形玻璃泡組成的透明圓柱;而Studio Louis Vuitton創造的Flower Carafe和Twist Glass擁有行雲流水的意象。最後,路易威登一年一度的游牧建築作品則是法國建築師Marc Fornes的遊牧亭(Nomadic Pavilion)。

愛馬仕於2023年米蘭設計週展示的家居創作,匯聚了古樸、自然活力、極簡等豐富多元的視覺美學。活動展區捨棄所有多餘的裝飾,僅以鐵桿與混凝土建構出幾何框架,以極簡方式呈現。 Jasper Morrison以輕盈、現代的細節重新詮釋愛馬仕1930年代包覆皮革、稜角分明的幾何造型座椅;丹麥設計師Cecilie Manz構思的北歐風格Ancelle d’Hermès扶手椅以實木椅架搭配皮革座墊;Contour d'Hermès沙發以愛馬仕的皮革工藝傳統製作,椅墊以羊毛和竹節棉質帆布打造。以吹製玻璃製作的極簡風格檯燈、簡約精緻的傳統裝飾座椅,以及飾以精美手工刺繡圖紋的地毯,皆展現愛馬仕對於有機材質的堅持。早餐套組瓷器餐具、地毯與毛毯上,以歡快線條勾勒的馬術元素向品牌傳統致敬。