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Calvin Klein再曝光BTS柾國代言帥照 又慾又撩眼神讓粉絲都瘋魔了！
隨著原在美國參加切科拉音樂節的柾國飛奔回韓，歡送同團成員J-hope從軍，他所代言的Calvin Klein也適時的曝光了第二波形象帥照。雖然性感程度不像先前的大片，但柾國又慾又撩的眼神，仍舊讓ARMY（粉絲）癡狂，回應說「有穿跟沒穿一樣！」
作為BTS防彈少年團老么成員的柾國 (Jung Kook) 原本在美國參加切科拉音樂節，但因為同團的J-hope要入伍，說什麼都要回來送哥哥去從軍，現身機場時就引起熱烈討論。無論出、入境時柾國都身穿了全套Calvin Klein的新一季單品，絕對是最稱職代言人。而在首波形象廣告曝光，一度造成品牌官網當機後，Calvin Klein繼續緊抓話題，再度曝光了全新代言大片。依舊是攝影師Park Jong Ha掌鏡，以黑、白色調呈現，柾國大方展現撩人魅力，數張跪地照片，有將上衣往上撩，露出微腹肌，或是雙手抱胸像是要脫衣服，以及帶著壞壞眼神直盯鏡頭的動作，引起了網友們的暴動，甚至粉絲還留言說「又慾又撩，叫人怎麼睡？」、「雖然穿了很多衣服，但感覺就像沒穿一樣」。
柾國在這波的形象廣告中，也分別詮釋了刺繡標誌短袖T恤、90s寬鬆牛仔褲和CK 1996超細纖維低腰四角內褲等單品，相信又會造成粉絲的搶購潮。Calvin Klein在這季為經典牛仔褲帶來更多復古元素，提供多款新穎的90s版型，包括修身、緊身、寬鬆或Oversized等剪裁。像是Authentic直筒牛仔褲採用經典直筒剪裁，從臀部到腳踝呈現出筆直的身形；90s寬鬆牛仔褲則採用低腰設計，呈現出放鬆舒適的復古風格。
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