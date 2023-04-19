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Calvin Klein再曝光BTS柾國代言帥照 又慾又撩眼神讓粉絲都瘋魔了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供

隨著原在美國參加切科拉音樂節的柾國飛奔回韓，歡送同團成員J-hope從軍，他所代言的Calvin Klein也適時的曝光了第二波形象帥照。雖然性感程度不像先前的大片，但柾國又慾又撩的眼神，仍舊讓ARMY（粉絲）癡狂，回應說「有穿跟沒穿一樣！」

作為BTS防彈少年團老么成員的柾國 (Jung Kook) 原本在美國參加切科拉音樂節，但因為同團的J-hope要入伍，說什麼都要回來送哥哥去從軍，現身機場時就引起熱烈討論。無論出、入境時柾國都身穿了全套Calvin Klein的新一季單品，絕對是最稱職代言人。而在首波形象廣告曝光，一度造成品牌官網當機後，Calvin Klein繼續緊抓話題，再度曝光了全新代言大片。依舊是攝影師Park Jong Ha掌鏡，以黑、白色調呈現，柾國大方展現撩人魅力，數張跪地照片，有將上衣往上撩，露出微腹肌，或是雙手抱胸像是要脫衣服，以及帶著壞壞眼神直盯鏡頭的動作，引起了網友們的暴動，甚至粉絲還留言說「又慾又撩，叫人怎麼睡？」、「雖然穿了很多衣服，但感覺就像沒穿一樣」。

BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲。圖／Calvin Klein提供

柾國在這波的形象廣告中，也分別詮釋了刺繡標誌短袖T恤、90s寬鬆牛仔褲和CK 1996超細纖維低腰四角內褲等單品，相信又會造成粉絲的搶購潮。Calvin Klein在這季為經典牛仔褲帶來更多復古元素，提供多款新穎的90s版型，包括修身、緊身、寬鬆或Oversized等剪裁。像是Authentic直筒牛仔褲採用經典直筒剪裁，從臀部到腳踝呈現出筆直的身形；90s寬鬆牛仔褲則採用低腰設計，呈現出放鬆舒適的復古風格。

BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供

BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲。圖／Calvin Klein提供

BTS柾國詮釋Calvin Klein經典標誌短袖T恤、90s寬鬆牛仔褲和CK 1996超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein經典標誌短袖T恤、90s寬鬆牛仔褲和CK 1996超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供

BTS柾國詮釋Calvin Klein經典標誌短袖T恤、90s寬鬆牛仔褲和CK 1996超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein經典標誌短袖T恤、90s寬鬆牛仔褲和CK 1996超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供

BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供

BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲、超細纖維低腰四角內褲。圖／Calvin Klein提供

BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國詮釋Calvin Klein刺繡標誌短袖T恤、90s直筒牛仔褲。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein經典標誌黑色短袖T恤，2,380元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein經典標誌黑色短袖T恤，2,380元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 90s直筒牛仔褲，6,380元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 90s直筒牛仔褲，6,380元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Athletic超細纖維低腰四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Athletic超細纖維低腰四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein刺繡標誌白色短袖T恤，2,180元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein刺繡標誌白色短袖T恤，2,180元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 90s寬鬆牛仔褲，6,380元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 90s寬鬆牛仔褲，6,380元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 90s直筒牛仔褲，6,380元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 90s直筒牛仔褲，6,380元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein刺繡標誌黑色短袖T恤，2,180元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein刺繡標誌黑色短袖T恤，2,180元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein CK 1996超細纖維低腰四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein CK 1996超細纖維低腰四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供

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