王柏傑自曝「度假不太穿衣服」 劉以豪海芋上身小害羞

西班牙品牌LOEWE在中山區開設以夏季度假為主題的Paula's Ibiza系列期間限定店，藝人劉以豪、王淨、王柏傑、朱軒洋、管麟都出席開幕派對。劉以豪身穿這系列最具代表性的「海芋」衫，品牌以特殊工藝將整片完整的海芋葉做成猶如皮革般的質感，劉以豪一出場就笑稱自己今天是「海芋葛格」，聽聞女生版本只有一片葉子綁在身上，笑說如果真要穿可能要隱身海芋堆裡才行。他表示自己很喜歡這次各種草葉編織的包款，很適合穿去海邊走走，並透露自己平常開工前都會去海邊或山上放鬆調整心情。

說到度假，王淨透露有在希望暑假的時候去沖繩度假。這次看到很多帽子覺得很適合男友曹佑寧，兩人品味相當因此常常不約而同撞衫變成情侶裝，尤其曹佑寧很常會拿她的帽子戴，所以想乾脆送一頂給他。自曝下週就要去沖繩度假的朱軒洋今天穿了一件洞洞上衣加毛巾材質短褲，笑說很涼平常絕對不會這樣穿，不過身上的編織小包大小適中、剛好可以裝手機錢包證件，完全適合他下週可以帶去度假