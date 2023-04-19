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視訊會議好幫手！IPEVO TOTEM 180全景視角、AI人像辨識功能好方便

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TOTEM 180重量僅達370公克，體積輕巧便於攜帶。圖／IPEVO提供
TOTEM 180重量僅達370公克，體積輕巧便於攜帶。圖／IPEVO提供

疫情改變了全球許多民眾的工作型態，在解封之後依舊持續影響許多人的生活，混合工作模式成為許多企業的常態，專業工作者只要電腦、視訊攝影機在手，連上網路就能輕鬆轉換任何角落為專屬會議空間，同時也讓許多非典型工作者更具接案彈性。

觀察到視訊的「混合溝通」模式將成為主流，IPEVO宣布正式跨入商用視訊溝通市場，推出全新「TOTEM」系列會議室攝影機，具即插即用、人像追蹤、AI增強影像品質等功能，並依據不同廣角程度的鏡頭視野推出TOTEM 120、TOTEM 180與TOTEM 360等3款產品，搭配專屬Eyestage軟體還可以解鎖更多便利的視訊功能，輕鬆提升視訊溝通效率。

其中TOTEM 180顧名思義就是可拍攝180度全景平整視角的視訊畫面，且除了全景模式也可以切換120度廣角雙模式，若是經常有團隊多人會議的需求，TOTEM 180的應用可說是更靈活。透過雙鏡頭縫合影像技術延展出的180度擷取視角，可降低畫面扭曲度，呈現出寬廣平整畫面，但要注意畫面接縫處還是稍微有畫面拼接感，多人會議時人物位置要稍微避開。

TOTEM 180的安裝使用非常簡單，透過USB-C接頭連接電腦即可使用，簡單輕巧的外型攜帶外出或轉換不同會議空間使用也很方便。機身上設置了實體的相機控制按鈕，可以快速啟用/停用AI Stage自動取景功能，以及切換120度與180度相機，雙鏡頭中央還有滑桿可以手動調整上下各6度的垂直視角，並透過燈號顏色讓使用者快速辨別目前的設定，硬體功能設定上可說是相當直覺。

會議功能上，搭配品牌全新EyeStage軟體，可完整釋放TOTEM 180數位變焦與AI智能辨識技術的優勢，可以輕鬆切換「人像模式」、「多人會議」、「全景會議」與「文件」4種模式。當使用者選擇人像、多人會議或是全景模式時，系統會框選並自動追蹤畫面裡的人像，並根據參與人數將畫面分割成至多8人，或是呈現全景畫面。EyeStage也提供了子母畫面、分割畫面、自動切換、臉部追蹤4種畫面取景選項。

若是想要在進行視訊會議的同時展示手邊的文件內容或是聚焦手上的操作畫面，只要切換到「子母畫面」，就可以將手機鏡頭變成第二個視訊來源，選擇文件模式時，EyeStage軟體更具備了自動校正文件功能，自動裁切文件邊框外多餘的畫面，讓使用者得以將視線聚焦在文件內容，運用在單人進行視訊會議演示的時候格外方便。透過具備自動降噪功能的全向雙麥克風、以及長達5公尺的收音範圍，用於教學場域也非常方便。

TOTEM 180的安裝使用非常簡單，透過USB-C接頭連接電腦即可使用。記者黃筱晴／攝影
TOTEM 180的安裝使用非常簡單，透過USB-C接頭連接電腦即可使用。記者黃筱晴／攝影
內建「人像模式」、「多人會議」、「全景會議」與「文件」4種模式，並提供了子母畫面、分割畫面、自動切換、臉部追蹤4種畫面取景選項。記者黃筱晴／攝影
內建「人像模式」、「多人會議」、「全景會議」與「文件」4種模式，並提供了子母畫面、分割畫面、自動切換、臉部追蹤4種畫面取景選項。記者黃筱晴／攝影
透過EyeStage還能進行更多更細緻的視訊畫面調整。記者黃筱晴／攝影
透過EyeStage還能進行更多更細緻的視訊畫面調整。記者黃筱晴／攝影
TOTEM 180專為8人左右中小型會議室設計，透過專屬視訊軟體EyeStage可升級更多便利視訊會議功能。圖／IPEVO提供
TOTEM 180專為8人左右中小型會議室設計，透過專屬視訊軟體EyeStage可升級更多便利視訊會議功能。圖／IPEVO提供
機身上設置了實體的相機控制按鈕，可以快速啟用/停用AI Stage自動取景功能，以及切換120度與180度相機，雙鏡頭中央還有滑桿可以手動調整上下各6度的垂直視角，並透過燈號顏色讓使用者快速辨別目前的設定。記者黃筱晴／攝影
機身上設置了實體的相機控制按鈕，可以快速啟用/停用AI Stage自動取景功能，以及切換120度與180度相機，雙鏡頭中央還有滑桿可以手動調整上下各6度的垂直視角，並透過燈號顏色讓使用者快速辨別目前的設定。記者黃筱晴／攝影

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