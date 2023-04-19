視訊會議好幫手！IPEVO TOTEM 180全景視角、AI人像辨識功能好方便

疫情改變了全球許多民眾的工作型態，在解封之後依舊持續影響許多人的生活，混合工作模式成為許多企業的常態，專業工作者只要電腦、視訊攝影機在手，連上網路就能輕鬆轉換任何角落為專屬會議空間，同時也讓許多非典型工作者更具接案彈性。

觀察到視訊的「混合溝通」模式將成為主流，IPEVO宣布正式跨入商用視訊溝通市場，推出全新「TOTEM」系列會議室攝影機，具即插即用、人像追蹤、AI增強影像品質等功能，並依據不同廣角程度的鏡頭視野推出TOTEM 120、TOTEM 180與TOTEM 360等3款產品，搭配專屬Eyestage軟體還可以解鎖更多便利的視訊功能，輕鬆提升視訊溝通效率。

其中TOTEM 180顧名思義就是可拍攝180度全景平整視角的視訊畫面，且除了全景模式也可以切換120度廣角雙模式，若是經常有團隊多人會議的需求，TOTEM 180的應用可說是更靈活。透過雙鏡頭縫合影像技術延展出的180度擷取視角，可降低畫面扭曲度，呈現出寬廣平整畫面，但要注意畫面接縫處還是稍微有畫面拼接感，多人會議時人物位置要稍微避開。

TOTEM 180的安裝使用非常簡單，透過USB-C接頭連接電腦即可使用，簡單輕巧的外型攜帶外出或轉換不同會議空間使用也很方便。機身上設置了實體的相機控制按鈕，可以快速啟用/停用AI Stage自動取景功能，以及切換120度與180度相機，雙鏡頭中央還有滑桿可以手動調整上下各6度的垂直視角，並透過燈號顏色讓使用者快速辨別目前的設定，硬體功能設定上可說是相當直覺。

會議功能上，搭配品牌全新EyeStage軟體，可完整釋放TOTEM 180數位變焦與AI智能辨識技術的優勢，可以輕鬆切換「人像模式」、「多人會議」、「全景會議」與「文件」4種模式。當使用者選擇人像、多人會議或是全景模式時，系統會框選並自動追蹤畫面裡的人像，並根據參與人數將畫面分割成至多8人，或是呈現全景畫面。EyeStage也提供了子母畫面、分割畫面、自動切換、臉部追蹤4種畫面取景選項。