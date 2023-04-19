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新光三越skm pay再進階 導入「先買後付」線上線下通用

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越skm pay聯手中租旗下「zingala銀角零卡」推出「先買後付」。圖／新光三越提供
新光三越skm pay聯手中租旗下「zingala銀角零卡」推出「先買後付」。圖／新光三越提供

會員數超過300萬的新光三越，在2018年夏天推出百貨第一個行動支付skm pay，為了進一步擴大skm pay支付服務功能，新光三越聯手在台灣擁有百萬用戶、市占超過50%的「先買後付」新型態支付BNPL、中租旗下「zingala銀角零卡」，提供無信用卡族群、Z世代族群更多元便利的支付服務，更主打「線上線下」皆可使用先買後付。

為滿足多元消費需求，新光三越多年來持續導入新功能及優化各項服務，近年來更打開生態圈進行各界跨業結盟，skm pay去年消費額達313億規模，穩占全台百貨第一。

BNPL「先買後付」（Buy Now, Pay Later）是一種可以讓消費者先取得商品，提供大額分期、小額支付，彈性的新支付模式；根據調查，台灣去年BNPL使用率年增逾3成，國外數據亦顯示，Z世代及千禧世代使用BNPL的占比更超過8成。

新光三越skm pay為擴大對年輕族群的服務，特別聯手「zingala銀角零卡」導入先買後付新支付，也是目前全台百貨唯一「線上線下」都可使用先買後付的行動支付平台。加入新光三越會員，將立即獲得100點skm points，以skm pay綁定zingala銀角零卡消費，將可於新光三越全台各分店、電商平台skm online享滿3,000送300點中租Coin。

新光三越 行動支付

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