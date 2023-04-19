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李奧納多也說讚！天夢香檳瓶身減重為永續

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
天夢香檳將逐步採用目前業界最輕量的香檳酒瓶。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳將逐步採用目前業界最輕量的香檳酒瓶。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

用於製作酒瓶的玻璃，是造成碳排放的主要來源之一。由國際巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）投資的天夢（Telmont）香檳希望在2030年成為氣候正效益（Climate Positive）、並於2050年成為凈正向（Net Positive）香檳酒莊，因此將逐步採用重量僅800公克、較原有標準香檳瓶輕了35 公克，成為全世界最「輕」的香檳。

此款輕量酒瓶是法國玻璃皿器廠商 Verallia 玻璃製造專有技術的心血結晶。早在十年前，Verallia早已開始減輕香檳酒瓶的重量，從900公克減至835公克。在不影響瓶身對氣壓的機械阻力下，這壓力已經是汽車胎壓的兩倍，再將瓶身重量減少 35 克，需要的是極度專精的技術實力。

輕量化酒瓶含有較少的玻璃，因此在玻璃熔化和生產過程中產生的碳排放量將會更少：每瓶產生的二氧化碳減少約 4%。此外，超輕質酒瓶在上下游的運輸時需要的燃料更少，因此帶來額外的節能與環境效益。

李奧納多表示，天夢不斷證明它站在永續釀酒的最前線，「展現出天夢對於減少釀酒碳足跡、改變他們種植，生產和運輸香檳方式的承諾。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

碳排放 李奧納多

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