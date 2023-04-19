搶攻客運復甦商機 搭華航經濟艙也吃得到米其林三星

米其林三星餐廳首度進軍萬呎高空，中華航空宣布，與台灣唯一的米其林三星頤宮中餐廳合作，全新推出「高空三星私房食藝」機上餐點，自4月21日起於台灣出發的歐洲、美加長程航班登場，由頤宮精心設計華航專屬菜單，讓豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的所有旅客，都有機會在雲端享受星級美饌。

華航總經理高星潢表示，創造旅客最大滿意度，一直是華航努力追求的目標，華航與頤宮合作，首創台灣米其林三星餐點全艙等供應，只要搭乘華航歐美航線，經濟艙也能品嚐頤宮美味，期待給旅客耳目一新的餐飲體驗。

君品酒店-頤宮中餐廳，為台灣唯一連續5年蟬聯米其林三星的餐廳，以精巧飲茶點心及廣東筵席菜聞名，擄獲國內外饕客。華航邀請頤宮合作，以星級料理搶攻客運復甦商機，由台灣第一位米其林主廚「強哥」陳偉強拿手菜發想，並納入頤宮備受青睞的私房佳餚，精心復刻三星主廚兒時記憶的美好味道。

華航自3月復飛台北-羅馬航線後，歐洲飛航航點已恢復至疫情前規模，並將在7月開航布拉格，長程航線直飛歐美共計11個航點，每週提供近60班次往返，讓搭乘華航的旅客將有機會品嚐到米其林佳餚。