露營好攜帶！梁家瘋味推「蘿蔔糕隨行組」一次享6口味

考量民眾上山下海的露營需求，網路人氣蘿蔔糕品牌「梁家瘋味」自即日起新推出「梁家瘋味隨行組」，一次囊括「海量干貝蘿蔔糕、台南虱目魚蘿蔔糕、黑潮松露蘿蔔糕、港仔臘腸蘿蔔糕、原味爆絲蘿蔔糕及解憂芋頭糕」等6種口味，並且將原本600公克的規格，縮小成為300公克，不僅更方便攜帶，也適合小家庭趁鮮品嚐。

「梁家瘋味隨行組」現已開放預購，每組1,099元。同時配合隨行組上市，梁家瘋味並同步推出「梁家瘋味隨行保冷禮袋」，採用杜邦™Tyvek®製作而成，輕薄堅韌，且具有防撕裂，防水、防污效果，每個580元，預購價299元。梁家瘋味隨行組搭配隨行保冷禮袋，組合價1,299元，現也享預購價1,199元。

來自南台灣的手工辣椒醬「灣沏辣（ONE CHILLA）」，本季聯名檸檬磚品牌「檸檬大叔」，推出新品「灣沏辣頂級泰式鮮檸辣醬」，使用檸檬大叔100%檸檬原汁為基底，搭配上泰國魚露、印尼椰子蜜糖、萬丹辣椒、雲林蒜頭、萬丹羅勒、北斗香菜等多種食材，帶來純天然的酸辣風味，清爽解膩