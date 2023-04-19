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台灣僅48瓶！蘇格登時光協奏系列40年限量原酒登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」猶如交響樂之父海頓的樂曲，將優美流暢的旋律，以宏大的結構展演。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」猶如交響樂之父海頓的樂曲，將優美流暢的旋律，以宏大的結構展演。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格登時光協奏系列正式推出最終章「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」，在蘇格蘭首位女性調酒大師、蘇格登榮譽首席調酒師Maureen Robinson引領下，結合她40多年來的豐沛經歷與創新挑戰，將二次熟成的濃烈飽滿，與味蕾上的細膩溫潤完美融合成一曲獨一無二的動人顛峰之作。

做為時光協奏系列最終章，蘇格登突破二次熟成界線，榮譽首席調酒師Maureen Robinson憑藉從1980年至今的資歷，從時光協奏系列第一樂章「蘇格登38年單一麥芽威士忌限量原酒」，使用波本桶、PX & Oloroso雪莉風味桶、全新美國橡木桶熟成；第二樂章「蘇格登39年單一麥芽威士忌限量原酒」，首次使用頂級紅酒桶熟成；而最終樂章「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」，做出最後的風味實驗，大膽突破常規熟成標準，首次將初次熟成的12年原酒注入頂級蘭姆酒Zacapa XO & Royal桶中，以獨特的Solera工法為基礎，讓二次熟成過程在層層堆疊的酒桶中完美融合並熟成28年，開創出品牌史上最長的二次熟成。

如此創新的熟成技術賦予了酒體深邃飽滿的個性，更創造出絲絨般的黑巧克力風味；如同威士忌多了蘭姆酒的個性般，既醇厚飽滿又細緻甜美，豐富的口感與層次，為「蘇格登40年限量原酒」打造出獨一無二的極致風味。

「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」全球限量1,716瓶，其中僅有48瓶獨獻台灣威士忌藏家，建議售價為128,000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」以酒精濃度45.9%原桶強度裝瓶，建議售價為128,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」以酒精濃度45.9%原桶強度裝瓶，建議售價為128,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紅酒

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