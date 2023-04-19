CITIZEN心蕊女表點綴閃亮鑽石 看得到、摸得到！周曉涵也愛不釋手

迎接感恩季節到來，CITIZEN也以形似愛心的櫻花花瓣為概念，在xC系列中推出「心蕊」限定表款，並舉辦上市活動。這款女表採取實驗室培育鑽石，裝飾於表盤，更點綴在表鏡的中央，既看得到也能摸得到，讓受邀來站台的話題女星周曉涵在配戴之後也表示，「遇到困難時，感覺摸一摸就會心情變好！」

繼今年一月的「心蕊」系列之後，CITIZEN選在母親節的前夕，再度推出新款女表。採用招牌超級鈦為主要素材，製成表殼與表鍊，搭配獨家的Sakura pink櫻花粉紅金表圈，更能襯托白皙肌膚。不僅如此，CITIZEN以「水滴」意象來打造這只新女表，因此整體外觀圓潤細緻，加上有著實驗室培育鑽石裝飾的白蝶貝表盤，凸顯了女性優雅面貌。值得一提的是，藍寶石水晶玻璃表鏡中央，同樣有著實驗室培育鑽石，讓心蕊限定女表，質感再提升。受邀來參與活動的女星周曉涵在配戴後也愛不釋手，覺得整只表以鈦金屬製成，除了很輕盈之外，還「親膚」不易過敏，同時「電波校時很方便，出國玩不用再手動調整時區」。

CITIZEN心蕊限定xC系列ES9466-65W腕表，鈦金屬表殼與表鍊，搭配白蝶貝表盤和Sakura pink櫻花粉紅金表圈，約38,900元。圖／CITIZEN提供

除了心蕊女表，CITIZEN還延續取材大自然的精神，於L系列中，打造三款新表。像是利用藍蝶貝表盤搭配灰色電鍍表殼與表鍊的款式，就是以世界奇景的「藍眼淚」為發想，凸顯了神秘感。而利用白蝶貝表盤與粉紅金表身的組合，則是呼應傍晚時的「紫霞」情景；或是將林間細水刻畫於面盤上的「秋川」款式。特別的是這三款新表都將表冠移至8點鐘方向，除了裝飾一顆黃玉在上面，外觀也像是花苞一般，再度緊扣自然之美的意念。

另外，CITIZEN還以「腕間珠寶」的方式，利用60顆水晶鑲嵌於表圈上，搭配粉紅金、玫瑰金或黑色電鍍外觀的表款，帶出輕奢感。就如同周曉涵在活動時所說，「自己也好、媽媽也好，女性不管到幾歲，都要閃閃發亮」。CITIZEN透過三個不同系列與功能的表款，讓消費者在母親節到來之際，都能找到合適自己或是餽贈給媽媽的禮物。

CITIZEN L系列EM0919-85Y腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，搭配粉蝶貝表盤，15,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN FE1252-82X女表，鍍粉紅金精鋼表殼與表鍊，8,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM0915-86N腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，搭配藍蝶貝表盤，15,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN FE1255-84L女表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，8,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM0917-81Y腕表，鍍粉紅金精鋼表殼與表鍊，搭配米色蝶貝表盤，15,800元。圖／CITIZEN提供