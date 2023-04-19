謝欣穎噴淚全為這件事 打槍王柏傑蠟筆生日禮「除非1條件」

謝欣穎擔任唐氏症基金會年度代言人，今出席「獻愛媽咪愛不囉嗦」母親節禮盒公益記者會，看到唐寶寶俊甫與阿嬤互動，一度感動落淚，她透露，看到祖孫間的眼神誠懇，阿嬤對孫子的告白讓她揪心，記者會中播放的街訪媽媽影片，許多媽媽都只希望自己小孩健康快樂長大就好。被問及某天當媽的願望，她說「我覺得也是（小孩健康長大），這是全天下母親的希望，就是這麼簡單」。

20歲的俊甫在5歲時母親早逝，為了讓父親專心工作，由阿嬤代母職、照顧成人，到現在俊甫可以自己搭車到小作所接受培訓，連最近俊甫參加划龍舟訓練，阿嬤都在旁邊守候、默默加油喝采，阿嬤今年80多歲，俊甫透過大聲公，對阿嬤說：「我愛妳！我會認真工作，請妳放心！」窩心告白令全場動容。

身為公益大使的謝欣穎，也與俊甫一起做手工皂體驗，過程中她一度認為有難度，俊甫還安慰她「我不會地對你那麼嚴厲」讓她備感窩心。她表示，唐氏症基金會董事長林正俠也是唐氏症家長，一直希望能有更多管道，提供更多唐氏症小朋友得到最好的學習，她擔任年度代言人，也是想讓更多人知道，只要花點時間認識唐寶寶，會知道其實他們很可愛。

唐氏症基金會今年推出母親節禮盒，外盒印上對媽媽說的話。謝欣穎笑說，自己不會跟媽媽說「說什麼都對」、「超級美」，不過「媽媽最好了」、「我媽更漂亮」、「笑起來真好看」應該有機會，但還沒說過，因為自己比較不敢用言語表達，不過這幾年和媽媽會透過肢體互動，例如吃飯時靠在媽媽肩膀、幫媽媽整理頭髮等近距離小動作，讓媽媽知道「我是愛她的」。

謝欣穎5月將迎接37歲生日，男友王柏傑近日忙宣傳電影《疫起》，戲中他送女兒蠟筆，日前受訪開玩笑稱女友生日要送蠟筆。謝欣穎今聽聞後，露出疑惑表情「為什麼要送我蠟筆？我沒收到，我今天再來問他」，記者追問若送蠟筆當生日禮物可以嗎？謝直說「當然不行，如果要送要告訴我為什麼，因為我會想知道故事，才會接受」，今年生日預計跟家人聚餐吃飯，下半年度也持續有新戲規劃。

唐氏症基金會今年邁向25週年，林正俠表示，今年主題希望把對母親的愛大聲說出來，因為唐寶寶講話有時不是那麼清楚，就直接把對母親的愛寫出來，而疫情三年大家也帶著口罩，希望口罩拿掉後，大家也大聲說出媽媽我愛你，今年5月1日愛不囉嗦將進駐微風百貨台北火車站，是台灣第一家進駐百貨公司的公益團體。